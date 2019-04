(VIDEO) Portugal: Gasolineras secas dejó primer día de crisis energética

18 abril 2019 - La confusión sobre los servicios mínimos y el desabastecimiento de la mayoría de las gasolineras han marcado el primer día de la “crisis energética” decretada en Portugal, donde la huelga de transportistas de combustible ha trastocado planes de conductores, aviones e incluso taxis y autobuses.Las filas de más de media hora para repostar vehículos se han repetido desde primera hora en el país, y a alrededor del mediodía más de 2.700 del total de 3.068 estaciones disponibles presentaban falta de gasóleo, gasolina o ambos.El combustible más afectado ha sido el gasóleo, del que no se tiene ninguna reserva en 1.500 estaciones de servicio de todo el país.Ante la situación, varios portugueses han optado por cruzar la frontera y cargar el tanque en la vecina España para garantizar que no tendrán problemas en sus desplazamientos de Semana Santa.“Tengo un viaje grande el fin de semana y no quise arriesgarme (…). Hago 240 kilómetros más -120 en cada trayecto-, pero me quedo tranquilo”, dijo Mário Tereno al periódico luso “Diário de Notícias” en una gasolinera en la provincia española de Badajoz.El paro vive este miércoles su tercera jornada consecutiva y la primera bajo la alerta por crisis energética, una medida decretada la noche de este martes por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de la huelga, que ya complicó el martes la actividad de los aeropuertos de Lisboa y Faro (sur) y el tráfico en las carreteras.La alerta permite movilizar a militares y fuerzas de seguridad para garantizar el abastecimiento de combustible y obliga a los conductores de vehículos pesados a ayudar con el transporte de carburantes si fuese solicitado por las autoridades.Además, da prioridad a las fuerzas de emergencia y seguridad a la hora de repostar.Junto a estas medidas, previamente el Ejecutivo había aprobado la llamada “requisición civil”, un instrumento legal que permite blindar unas operaciones mínimas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.Los mínimos establecidos fueron un abastecimiento normal para hospitales, bases aéreas, bomberos, puertos y aeropuertos, en tanto que se satisfaría hasta un 40 % la demanda de gasolineras, aunque solo en el área metropolitana de Lisboa y Oporto.