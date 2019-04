16-04-19.-La empresa estadounidense la multinacional Chevron aseguró que no venderá sus activos en Venezuela.



La información fue difundida por su director ejecutivo, Mike Wirth al decir que la empresa “no saldrá de Venezuela”. La corporación planea vender hasta 20.000 millones de dólares en activos después de concretar su adquisición de Anadarko Petroleum Corp, relató la agencia Bloomberg.



Pero sus operaciones en Venezuela no serán parte de esta venta, dijo el director ejecutivo. Chevron mantiene varios proyectos conjunto con Pdvsa en el área de crudos.



Según estimaciones de flujo de efectivo de la firma de análisis GlobalData la corporación ganó grandes sumas de dinero en Venezuela, alrededor de $2.8 mil millones entre 2004 y 2014.



Considera esta firma que los campos petroleros están envejeciendo y, a menos que se abran más reservas, el trabajo de Chevron en Venezuela se agotará en menos de cinco años.



La OPEP certificó que las reservas probadas de crudo de Venezuela superaron a las de Arabia Saudita, tras alcanzar los 296.500 millones de barriles hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que el país pasó a ocupar el primer lugar en reservas certificadas en el mundo.



Sin embargo en el seno de la organización, Venezuela pasó de ser el tercer productor (cuando bombeaba más de 3 millones de b/d) a ocupar el 10° lugar solo por delante de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea.



La producción venezolana de crudo cayó a 732 mil b/d, reveló el informe OPEP de marzo.



Sobre la caída del bombeo del crudo local el economista y experto petrolero, Rafael Quiroz, señaló que la falta de profesionalismo y conocimientos en la materia petrolera produjo la gran crisis que afecta actualmente a Pdvsa.



“Saturaron a Pdvsa de una nómina de gente que no es propia de la actividad petrolera, gente sin ninguna meritocracia y muchísimos no profesionales, ni siquiera obreros que tengan que ver con el día a día de la industria petrolera”, dijo.



Sostuvo en Unión Radio que “a Pdvsa ingresaba el personal que seguía la misma ideología del gobierno, lo que considera, afectó gravemente a la empresa, porque no buscaban a los trabajadores con las capacidades necesarias”.



Cree que “esta caída en la producción nos indica que el petróleo sigue siendo fundamental en la economía nacional”.



Agregó que detener la caída de producción de crudo requiere de una inversión inmediata de $ 2.500 millones y retornar a niveles de bombeo del pasado, las inversiones son mayores.



Estima que en los últimos 20 años la industria petrolera local retrocedió al menos 74 años en la producción de crudo.