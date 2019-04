Reportan que en varias estaciones de servicio en Caracas escasea la gasolina de 95 octanos

Referencial Credito: Archivo

05-04-19.-Nuevamente este jueves se observó la falta de gasolina de 95 octanos en algunas estaciones de servicio en Caracas.



En un recorrido realizado por El Universal en las estaciones de servicio del suroeste de la ciudad, una de las cuales fue la bomba de gasolina ubicada en Fuerte Tiuna, donde se conoció que este jueves amaneció sin combustible.



Trabajadores de la estación informaron que la gasolina se terminó en horas de la mañana, pero en horas del mediodía llegó el camión de Pdvsa a suministrar el combustible.



Usuarios que se encontraban a la espera del llenado del tanque para surtir sus vehículos comentaron que en la estación de servicio solo llega gasolina de 91 octanos.



Sin embargo, según la información suministrada por los trabajadores en esa bomba no se recibe gasolina de 95 octanos desde hace 4 años aproximadamente, debido a fallas en las tuberías.



En otras estaciones de la avenida Nueva Granada las bombas estaban surtidas de gasolina de ambos octanajes, a excepción de una donde tampoco había combustible de ningún tipo, sin embargo, los trabajadores estaban esperando la gandola de Pdvsa que llegaría a surtir el tanque.



También se observó las bombas de las Acacias donde se apreció total normalidad en el suministro de combustible en las estaciones de servicio, los encargados aseguraron que Pdvsa surte de gasolina diariamente a las bombas de Caracas.



El secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, indicó que mientras a Caracas la abastecen de gasolina en el interior del país, en especial los estados fronterizos, como Táchira y Zulia sufren por la falta de combustible.



Problemas de producción

Las sanciones estadounidenses afectan la producción de combustible en el país, según lo afirma el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas.



“La sanción a la industria petrolera restringe la compra de los aditivos necesarios para la mezcla de la nafta para convertirse en gasolina apta para vehículos. Así no se puede hacer la gasolina”.



El sindicalista petrolero indicó que el Complejo Refinador de Paraguaná está operando entre 20% y 25% de su capacidad y es por eso que gran parte de la gasolina que se distribuye en el país es importada.



Por su parte, el ingeniero y especialista en refinación Francisco Javier Larrañaga indicó que por el deterioro de las refinerías Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz no se está produciendo gasolina de alto octanaje.



Además dijo “tenemos un estado de deterioro general de la producción de gasolina”.