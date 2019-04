Contantes apagones dejan a bancos de sangre con pocos donantes y trabajadores

Credito: Archivo

04-04-19.-Los constantes apagones han dejado a los bancos de sangre del país sin personal y sin donantes. Ese es el reporte que ha recibido la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH) desde la primera semana de marzo, mes en el que se agudizó la crisis eléctrica.



“Los directores de los bancos de sangre se quejan del ausentismo laboral o de que los trabajadores llegan tarde”, explicó Maribel Menéndez, vicepresidente de la SVH, al portal Efecto Cocuyo.



Pero no solo el personal llega tarde porque no tiene cómo movilizarse. Los donantes tampoco van porque se les dificulta llegar a los hospitales y, en la mayoría de los centros de salud, se exige que lleguen a primera hora.



Menéndez detalló que la problemática no solo se ha registrado en los bancos de sangre de la red pública, sino también en los de las clínicas privadas. Subrayó que estos centros asistenciales han tenido que diseñar horarios de contingencia para poder prestar servicio.



“No solo se trata de la ausencia del personal técnico, sino también de otros trabajadores, como secretarias y personal de limpieza”, añadió.



Rosa González, madre de un joven internado en el Hospital Universitario de Caracas, sabe muy bien el impacto que ocasionaron los megaapagones en los bancos de sangre de la capital.



“A mi hijo hubo que transfundirlo de emergencia porque tenía la hemoglobina muy baja. Afortunadamente, aquí en el hospital había sangre, pero los médicos me dijeron que tenía que reponer lo que habían utilizado y buscar donantes“, relató González, cuyo familiar está hospitalizado en el servicio de Cirugía II.



“¿Cómo hago yo para conseguir 10 personas para que vengan a donar sangre si ni siquiera hay transporte y no pueden llegar hasta acá?”, inquirió la madre del joven, “yo soy de Macarao, no conozco gente que viva cerca de aquí y que pueda movilizarse”.



La vicepresidente de la SVH indicó que la sociedad no recibió reportes de pérdidas en los bancos de sangre debido a los apagones. Detalló que estos centros estuvieron conectados a plantas eléctricas para preservar los componentes que necesitan refrigeración, como los glóbulos rojos y los derivados plasmáticos.



Reactivos a cuentagotas



Menéndez agregó que la crisis de los reactivos, que afectó severamente a los bancos de sangre desde mediados de 2017 hasta el año pasado, se solventó parcialmente. Explicó que las fallas en reactivos serológicos para descartar la presencia de virus en la sangre donada (como VIH, hepatitis C o virus linfotrópico humano) son “muy puntuales”.



“En los hospitales la mayoría de los reactivos que se están usando son de procedencia china”, dijo sobre el material que adquirió el Estado el año pasado ante la severa escasez de insumos para practicar las pruebas serológicas.



Sin embargo, insistió que los bancos de sangre del país “no están 100% dotados” y que cuando hay un reactivo en un centro asistencial, entonces escasea en otro.



“Pareciera que hubiese una especie de racionamiento de material porque entregan muy pocos a los hospitales. El que más falla en este momento es el reactivo para descartar el mal de chagas“, precisó.