(VIDEOS) Presidente Maduro: En Venezuela se ensayan nuevas armas cibernéticas y electromagnéticas para lograr un “cambio de régimen”

Imagen referencial.

3 abril 2019 - El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que su país “está viviendo la primera guerra de dimensiones no convencionales, que pretende imponerse a través de los servicios para un cambio de régimen dirigido desde los Estados Unidos”. En un contacto telefónico con el programa Con el Mazo Dando, que dirige Diosdado Cabello, explicó que se está viviendo en el país “la primera guerra de carácter eléctrica, cibernética, electromagnética y física, para derrocar a un gobierno democrático y legítimo, hacer un cambio de régimen e imponer el caos y la dominación de un país estratégico, con la mayor reserva petrolera del mundo, como lo es Venezuela, quien en este momento preside la Opep con un liderazgo firme en los países del Tercer Mundo”.



“Venezuela es un campo de ensayo de nuevas armas cibernéticas, electromagnéticas, y de una nueva estrategia de guerra, que no es la invasión directa o el bombardeo a través de misiles y aviones, sino el bombardeo y la destrucción de servicios públicos, vitales para la gente, para que la gente entre en fase de caos, pueblo contra pueblo, guerra de perros, como le llaman; y ellos entrar entonces a dominar al país”, explicó Maduro.



“Es una guerra eléctrica única en la historia de Venezuela y la primera de estas características en la nueva historia de los conflictos mundiales de aquí en adelante”, denunció.



Sus declaraciones se emiten días después de varias fallas graves en la Central Hidroeléctrica del Guri, que el gobierno ha responsabilizado a un ataque cibernético a su centro de control, a otro ataque similar en el centro de control de Corpoelec en Guayana, y a ataques electromagnéticos en las líneas de transmisión. Además, un incendio en el patio de transformadores de Guri el pasado 25 de marzo fue iniciado por un ataque con francotiradores, según explicó Maduro días atrás. También han ocurrido explosiones e incendios en subestaciones eléctricas. Estos graves problemas han dejado sin electricidad a más del 80 por ciento del país por varios días.







Señaló Maduro que varios expertos han advertido, en análisis hechos hace 4 ó 5 años, que se podía atacar al sistema eléctrico de un país y dejarlo inhabilitado para debilitarlo dentro de la disputa mundial de poder.



“Intentan llevar al pueblo a la desesperación, a una situación de ser un pueblo ciego de rabia, para que haya un enfrentamiento entre venezolanos y que haya violencia. Pero el pueblo ha tenido la conciencia de saber manejar su rabia, saber manejar su impotencia y su necesidad”.



Denunció que esto ocurre “con la complicidad de la peor oposición” que haya tenido el país en 20 años de revolución: “la más criminal, la más asesina, la más corrupta que jamás hubo”. Indicó que “hay cosas que no puedo decir, que algún día diré, que sé de los planes criminales de ellos, de quienes dirigen hoy a la oposición, de los planes para matarme, para matarte (a Diosdado Cabello), para matar a mucha gente. De la contratación, de los planes para atacar a unidades militares. ¡Máxima inteligencia y contrainteligencia!”, instruyó.



“Y se lo digo al pueblo: nunca en 20 años de revolución, tuvimos un núcleo dirigente de la oposición con un sentimiento y una visión tan criminal, tan asesina, tan falta de ética. ¡Ellos son los principales cómplices de esta modalidad de guerra!”.

Jueves y viernes en clases, con horarios flexibles



Recordó que “la situación es grave, no voy a engañar a nadie: la situación es grave, pero vamos avanzando paso a paso garantizando lo fundamental al pueblo”.



Indicó que “hemos logrado avanzar en la fase de resistencia de este plan de administración de carga para mantener el servicio eléctrico y el servicio de agua para el pueblo, y hoy (miércoles) empezamos las clases en fase de resistencia”.



Señaló que hubo una elevación importante del consumo eléctrico, “que supimos llevar bien con el plan de administración de carga. Hoy se ha dado la orientación, y ruego a las comunidades educativas informar bien que mañana (jueves) y el viernes continuamos en clases, en horarios flexibles, adaptados a las condiciones de cada unidad educativa, de cada localidad, de cada municipio y cada lugar del país”. Felicitó a las y los estudiantes, maestros y profesores y les instó a continuar en clases aún si la administración de carga les sorprende.







Instó a gobernadores, alcaldes y autoridades a crear grupos de Whatsapp y otros mecanismos para mantener al pueblo informado en la batalla eléctrica, “para que la gente sepa cuándo van a tener administración de carga donde vivan”.



También exigió que las cajas de alimentos Clap se entreguen a tiempo y sin retrasos. Aprobó los recursos para el Ministerio de Alimentación, con el fin de impulsar el plan de proteínas (carnes, pescado y huevos) “llegue al pueblo este fin de semana con fuerza”. También exhortó a los agricultores y ganaderos del país a continuar con la producción.

