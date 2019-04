Canciller dominicano dice que "no debe nada" sobre deuda de USD 240 millones a Venezuela por suministro de petróleo

Miguel Vargas Maldonado, canciller de República Dominicana Credito: Efe

02-04-19.-El canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, que este martes intervino en Miami en el Foro Estratégico Mundial, defendió la necesidad de “una negociación práctica” que pueda llevar “pronto” a una solución de la crisis en Venezuela, reseñó la agencia Efe.



En unas declaraciones a Efe tras haber expuesto las oportunidades de inversión en su país ante el Foro, Vargas indicó que el Gobierno dominicano está “dispuesto” a contribuir a “todo lo que sea concluyente para el retorno a la paz y la democracia del pueblo venezolano”.



Así respondió a una pregunta sobre si el Gobierno del presidente Danilo Medina respaldaría una iniciativa para aceptar en la Organización de Estados Americanos (OEA) a un representante de Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países, Estados Unidos incluido, como presidente interino de Venezuela.



El canciller recordó que el Gobierno de Medina apoya “un retorno a la democracia” en Venezuela y fue el anfitrión de un diálogo entre el Gobierno y la oposición de ese país que no dio resultados porque, según dijo, faltó “voluntad política” en ambas partes y “sobró inflexibilidad”.



Ahora, dijo, hay que “seguir haciendo esfuerzos y seguir motivando una negociación práctica” para que “pronto” se celebren elecciones en Venezuela y se llegue a un “desarrollo democrático” que afronte “lo más importante”, que es “la crisis económica” en ese país.



Preguntado por Efe, Vargas Maldonado dijo desconocer que el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló recientemente que República Dominicana adeuda 240 millones de dólares a Venezuela por suministro de petróleo y derivados.



“Eso no es cierto”, señaló.



Vargas dijo que hace tres años República Dominicana saldó mediante la compra de bonos en el mercado internacional una deuda de más de 3.000 millones de dólares por compras de petróleo venezolano en el marco del programa Petrocaribe y hoy “no debe nada”.



Sobre la reciente reunión de líderes caribeños con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida), a la que asistió el presidente Medina y él como acompañante, Vargas señaló que no se trató de “hacer adeptos” para la causa contra el Gobierno de Nicolás Maduro y aseveró que Venezuela “no fue el tema principal”.



Según dijo, el interés de Trump era “buscar fórmulas para que los Estados Unidos puedan ayudar aún más al Caribe, buscar un acercamiento con el Caribe, buscar mecanismos de apoyo en diferentes vertientes”.