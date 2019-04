60 mujeres que protestaban en la Panamericana por falta de agua desviaron 10 cisternas al barrio las Brisas en Carrizal

02-04-19.-60 mujeres, que protestaban ante la falta de agua y electricidad en la carretera Panamericana, desviaron al menos 10 camiones cisternas que surtireron agua a 600 viviendas ubicadas en el sector de Brisas de Oriente, reseñó el portal El Pitazo.

Las mujeres retenían los camiones cisternas y luego de detener el camión, verificaban si estaba cargado de agua. Después desviaban los camiones hacia el sector del municipio Carrizal.

“Tenemos casi un mes sin agua y el alcalde (Farith Fraija) sólo se limitó a amenazarnos con no enviarnos cisternas si protestamos”, refería una mujer al señalar que todos los camiones cisternas que pasaran por la vía, iban a ser desviados hasta el interior de la intrincada comunidad popular.

Esta protesta fue la segunda que se registró en la comunidad en dos días continuos, en el mismo punto del sector del estado Miranda, y que fue custodiada por policía municipal de la entidad mirandina.

"De aquí no nos vamos a mover y si quieres me pones las esposas y me llevas presa!”, retó otra de los manifestantes a dos uniformados de la policía regional, quienes se limitaron a resguardar la acción.