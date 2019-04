En el Estado Yaracuy siguen los problemas de generación del servicio eléctrico

En el pueblo de Salom y Nirgua, Edo. Yaracuy, estan sin luz desde el viernes a las 7:00 p.m. y todavia hoy, 2 de Abril a las 8:53 a.m. siguen sin luz. — Luisa Marìa Suàrez T (@luisamsuarez) 2 de abril de 2019

En San Felipe, estado Yaracuy, llego la luz en unos pocos sectores pasadas las 11 de la noche, pero antes de las 7 de la mañana se volvió a ir. En muchos sectores ni llegó. Permanecemos sin servicio eléctrico @ShirleyVarnagy @CaraotaDigital @noticierovv — Anaís Acuña (@AcunaAnaisF) 2 de abril de 2019

#APAGON | Hola! Buen día, sigo sin energía eléctrica???? Tengo alrededor de 62 horas así. Afortunadamente, anoche y hoy ha llegado a varios sectores que permanecían a oscuras, ¡hay esperanza! #Yaracuy — Astrid Pérez (@AstridJoha) 2 de abril de 2019

2 abril 2019 - Se han producido tres apagones desde el viernes, algunas zonas tuvieron el servicio pero por muy poco tiempo.Los comercios sobre todo de productos perecederos están en caos, remataron y regalaron la mercancía.El Gobernador del Estado Yaracuy Julio León Heredia informó que la energía eléctrica se irá recuperando progresivamente. Hasta ahora cuentan con el servicio los municipios Peña (100 %), Bruzual (70 %), y parte de La Trinidad y su capital San Felipe. Se conoció que activaron el sistema de agua de Cumaripa.La incertidumbre se apodera de la ciudadanía que no ve fin de esta situación. Desde el viernes pasado ha sido más el tiempo que no han contado con el servicio que cuando no ha habido luz.Ayer en horas de la tarde el Gobernador informó que en Yaracuy no se estaba recibiendo ninguna carga de energía y que se activarían en las plazas puntos para la carga de teléfonos celulares.