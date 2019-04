Director de Escuela de Ingeniería Eléctrica (UCV): Red está aislada de Internet y por eso se descarta sabotaje

01-04-19.-El director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Julio Molina, descartó en Vladimir a la 1 por Globovisión la tesis del sabotaje eléctrico.

"Las teorías de sabotaje que han descrito desde el punto de vista técnico son descartables, sobre todo el ciberataque, porque el sistema es aislado, no está conectado a Internet", dijo, si bin explicó que hay "enlaces de microondas y fibra óptica, pero es una red que está centralizada en el sistema eléctrico".

"Hay diferentes jerarquías, (pero) es una red aislada de Internet; por eso es muy descartable la teoría de un ciberataque externo", insistió el especialista.

Explicó además que "hay desbalance entre la generación eléctrica y la demanda: o trabajas en una zona segura pero haces racionamiento, o decides darle servicio eléctrico a la gran mayoría, pero ante cualquier evento de (sobre)carga se sale de seguridad y eso es lo que está ocurriendo".

Sostuvo que "el origen de la falla se debió al sistema de transmisión de Venezuela, todo el sistema de transmisión se originó por unos incendios forestales, lo cual hizo un gran choque de carga", en lo que coincide con la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Afines (Aviem).

A las 7:00 pm aumenta la demanda eléctrica

Consultado con respecto a la razón por la cual se estarían produciendo los apagones alrededor de las 7 de la noche, argumentó que el "viernes a las 7 es cuando la demanda crece mucho. Hay picos y valles. Uno de los picos está entre las 7 y las 8 de la noche, es muy coincidente".

"En un sistema que está muy debilitado: si el incremento de la demanda no se logra controlar, se pierde el sistema", indicó.

"En Venezuela sabemos que se dejan de atender todos los días entre 1500 a 2000 megavatios de potencia diaria", una cantidad que -para dimensionar- comparó con el consumo de Caracas, donde se requieren 1400.

Mérida, Táchira y Zulia, los más afectados

En cuanto a Mérida, dijo "al igual que el estado Táchira e incluso el Zulia", son los que están "conectados al final de un sistema que nace en el estado Bolívar". Por ende, en un plan de racionamiento eléctrico, "ellos serían los más desfavorecidos".

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene un polo en uno de sus extremos, y en ese lugar deberían funcionar las termoeléctricas generando potencia en la parte local, "pero no están funcionando".

Agregó que "fueron instaladas muchas plantas pero lamentablemente en los sitios donde se colocó no había fuente de gas (cerca), entonces se atienden con gasoil, que hoy es un elemento importado. Si no tienes el combustible, cómo haces para que opere".

"No hemos sido consultados"

Con respecto a si han sido consultados para darle solución a la problemática, dijo que "bajo la coyuntura actual no hemos sido convocados a solventar (...) No sólo la academia, sino también a las asociaciones de ingeniería y a la gente conocedora del Sistema".

Sostuvo que están "dispuestos a colaborar; así como a participar en la solución del problema, porque no discrimina a nadie, sino que nos afecta a todos".

Estimó prioritario "atender la emergencia generada por el autotransformador que explotó. Es un elemento que conecta la red 765 con otra, ese elemento que falló, que explotó, tiene 1500 megavatios. El consumo de Caracas son 1400 megavatios, ese solo elemento tiene la misma potencia de lo que consume Caracas".

"No sabemos aún cómo va a ser el proceso de racionamiento para que las personas puedan organizarse. Si te dicen que habrá racionamiento, pero no sabes cuándo ni dónde, no hay forma de organizarse", dijo.