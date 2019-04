(VIDEO) Maduro anuncia plan de racionamiento por 30 días para recomponer daños al SEN

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: Prensa Miraflores

01-04-19.-El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo la aprobación de un plan de 30 días para lograr un equilibrio en el proceso de generación de carga del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), que permita asegurar el consumo de energía en todo el país, reseñó El Universal



"He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación. Los procesos seguros y asegurados de transmisión y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país", dijo Maduro en una breve cadena nacional desde el Puesto de Comando Presidencial en el Palacio de Miraflores, rodeado de sus ministros más cercanos y del alto mando militar de las FANB.



Asimismo, afirmó estar "concentrado en reponer, recuperar, reconstruir todo lo que se ha dañado con estos golpes eléctricos y en restituir de manera paulatina, en un régimen autoadministrado de carga, el servicio eléctrico a nuestro pueblo".



Previamente explicó que los apagones del viernes se suscitaron gracias a "un ataque brutal en las líneas de transmisión" el cual combinó dos elementos.



El primero de ellos el electromagnético que, según el mandatario, hizo "daño a las líneas de transmisión para que se regresara hacia el Guri las cargas que se estaban produciendo".



El segundo serían personas infiltradas "dentro del servicio eléctrico que pudieran estar sirviendo de topos para dañar desde adentro", por lo que señaló que hay "una investigación en curso, en el terreno, en tiempo real" para dar con estos a la brevedad posible.



Para el sábado, día que se repitió el apagón del viernes casi a la misma hora, aseguró que se realizó un ataque de carácter electromagnético.



“Ayer sábado cuando ya íbamos dirigidos, habiendo energizado el oriente y el centro del país, íbamos dirigidos con bastante estabilidad hacia el resto del país, recibimos casi a la misma hora a las siete, un golpe brutal también de carácter electromagnético”, precisó.



En su opinión “estos son golpes de una guerra eléctrica para volver loco a este país, para volver loco al pueblo”, no obstante indicó que no lo iba a permitir.



Apagón del día lunes



Con respecto al primer apagón de la semana, registrado la noche del lunes, confirmó la explicación que había dado el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.



“Cuando ya habíamos repuesto el servicio (de las secuelas del apagón del pasado 7 de marzo), así casi una semana, recibimos el ataque más feroz, criminal, violento, que podamos haber recibido, cuando fue atacado a bala lo que son los equipos de autotransformación, los equipos de transmisión principal del Guri”, puntualizó.



Recordó que él mismo había advertido a la población que estos ataques continuarían “porque es el plan de la oposición golpista, de llenar el país de violencia, de caos, de enfrentar a los venezolanos, de llevarnos a situaciones calamitosas, de tragedia".



En este sentido, expresó que esto ya había sido anunciado por voceros del gobierno de los EEUU, a quien insiste en culpar por las reiteradas fallas de un sistema que está en crisis al menos desde el 2010, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decretó emergencia eléctrica nacional.



Destacó el esfuerzo de los trabajadores de Corpoelec para restituir el servicio en el oriente y sur del país, además de la Gran Caracas y algunos estados centrales; sin embargo, indicó que se ha "venido administrando una situación muy grave, porque el golpe fue directamente al sistema de generación y afectó la capacidad de generación desde el Guri al resto del país”, por lo que aún a la mayoría de los estados occidentales se ha llegado “de manera intermitente”.



Manifestó que los trabajadores han "logrando mucho con poco (...) haciendo milagros tecnológicos, técnicos, gracias al esfuerzo de los trabajadores", junto a los ministros y la FANB, a la que felicitó por acompañar y resguardar todo el proceso, además de la vicepresidenta ejecutiva, quien según el mandatario se ha mantenido en Guayana supervisando todas las labores de restitución del servicio.



Actividades laborales hasta las dos de la tarde



Por otra parte, Maduro pidió a los trabajadores acudir a sus labores diarias aunque recortó la jornada hasta las dos de la tarde, al menos hasta que se estabilice el sistema instando al ministro Hipólito Abreu a garantizar el transporte.



"Estoy pensando que a mediados de semana, martes o miércoles, restituir también las clases de nuestros muchachos”, dijo en referencia la sector educativo.



Plan especial de atención del agua



El mandatario hizo hincapié en el servicio de agua potable que se ha visto gravemente afectado por las continuas fallas del SEN, por lo que advirtió sobre un plan especial para llevar en cisternas el vital líquido a las zonas más afectadas.



“Personalmente estoy dedicado en esta tarea, con el equipo de acción política de alto mando político, alto mando militar, con el equipo del alto Gobierno, todos los ministros y ministras encargándose de sus tareas fundamentales, para llevar el agua al pueblo”, explicó.



También hizo un llamado a los dueños de camiones cisterna para que se pongan a disposición de las autoridades "para atender al pueblo mientras o en el transcurso del proceso de reposición definitiva del servicio eléctrico de manera estable, con el plan de 30 días de administración de cargas", el cual puntualizó que inició este mismo domingo.



Llamó a sus partidarios a no dejarse "quitar la paz"



Por último hizo un llamado "al pueblo revolucionario, al pueblo patriota a defender la paz en cada esquina, en cada parroquia, en cada municipio, en cada avenida, en cada comunidad, en cada barrio, a defender la paz, no nos van a quitar la paz".



"Estamos enfrentando unos monstruos que quieren destruir Venezuela. El plan de ellos es destruir Venezuela, tratar de llevarla a la violencia (…) como intentan en algunos lugares con pequeños grupos, tratando de traer guarimba, quema, violencia, muerte”, agregó.



Según el mandatario estos "movimientos sociales" entre los que incluyó a los colectivos, quienes son acusados por la oposición de amedrentar y atacar manifestaciones pacíficas, deben actuar junto a los milicianos "en unión cívico-militar" para "defender la paz de cada barrio, de cada cuadra" del país.



Video fuente: Luigino Bracci Roa