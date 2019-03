Ex-ministro Héctor Navarro desmiente al gobierno y asegura que no fue un francotirador quien generó la falla en el Guri

El ex-ministro de Energía Eléctrica, Hector Navarro Credito: Archivo

29-03-19.-El exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, desmintió la versión del Gobierno sobre la causa que generó el segundo apagón nacional en menos de un mes.



En entrevista ofrecida al programa Shirley Radio, transmitido por Onda, Navarro aseguró que es imposible que un francotirador, tal como dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, haya disparado a una de las subestaciones, generando un incendio y, posteriormente, la falla que dejó a más de 15 estados sin energía eléctrica.



“Se habla de un disparo con una distancia de 150 metros, el que ha estado en el Guri sabe que es una zona de máxima seguridad y vigilada, es imposible que eso ocurra”, indicó el también exministro de electricidad.



En este sentido, refirió que la información que pudo constatar, es que el sistema está sobrecargado desde la primera falla, el pasado 7 de marzo, la cual, “afectó fuertemente el sistema eléctrico”.



Al respecto, confirmó lo que varios especialistas en materia eléctrica habían adelantado, que el primer apagón se debió a un incendio “que afectó a una línea y sobrecargó otra”, desmintiendo así la versión del Ejecutivo sobre un ataque electromagnético.



Navarro explicó que la única forma de solventar la crisis eléctrica actual, es a través del racionamiento eléctrico, debido a que “el cambio de los transformadores no le dará estabilidad” al sistema.



“En este momento, desde el punto de vista técnico, es que no hay otra alternativa que el racionamiento eléctrico”, sostuvo el exfuncionario, quien aclaró que esa no es la solución, sino una medida paliativa.



Según Navarro, “la solución es activar las plantas termoeléctricas”. En cuanto al tiempo estimado que se requiere para recuperar completamente el Sistema Eléctrico Nacional, el exministro dijo que entre cuatro y cinco años.