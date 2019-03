Gobernador del Zulia Omar Prieto: Costa Occidental 75% con luz y Costa Oriental con 95%

29 marzo 2019 - El gobernador Omar Prieto dijo a PANORAMA la tarde de este jueves que hay un 75% de servicio eléctrico en la Costa Occidental y un 95% en la Costa Oriental del Lago.



Más temprano informó que se está priorizando áreas de salud con hospitales y clínicas, "también garantizando los sistemas de agua potable con Tulé y Planta C, estamos energizando áreas de seguridad y por supuesto que se están beneficiando comunidades de esos sectores".



Prieto reveló que el Zulia tiene una demanda de 1.600 megavatios y "vamos a ir paulatinamente recuperando todos los circuitos, se está haciendo de esa manera para garantizar que el sistema no se nos caiga de nuevo a nivel nacional", agregó. El actual 55% energizado abarca circuitos de Lagunillas, Cabimas, Simón Bolívar, Maracaibo, San Francisco y La Cañada de Urdaneta, vamos a cubrir también Jesús Enrique Lossada y la Guajira".



"Esta condición que se presenta en el Guri, donde se dañaron unos equipos de transmisión, pensamos que en el transcurso del día podremos tener más de 60% del estado , Sur del Lago, Costa Oriental, Casco Central, en este caso zona metropolitana, zona perijanera en más de 60% en el transcurso del día de hoy", agregó el Mandatario regional.

También adelantó que se están activando dos plantas de Termozulia "para garantizar en horas de la tarde unos 100 megavatios más".



Sobre el tema del agua, Prieto aseguró que a Tulé se le dará tensión en horas de la tarde, "para prender las tres primeras bombas, estamos recibiendo de la represa Tres Ríos, que llega a Planta C por gravedad, de ahí estamos bombeando 3.000 litros por segundo hacia la zona sur de Maracaibo y sur de San Francisco (...) Igualmente lo estamos haciendo en la zona Sur del Lago. La distribución de agua en Mara se nutre de ‘Wuinpala’ (planta de tratamiento).



Es importante resaltar que estamos colocando unas plantas de una capacidad de 1.000 KVA en planta C, estamos colocando bombas en diez pozos que ya están perforados en San Francisco, entre hoy y mañana, la idea es instalar un sistema alternativo en Tulé que nos permita bombear el agua así no tengamos fluido eléctrico del SEN".



En relación con la administración de carga para el Zulia, dijo: "Tenemos un plan preparado para el Zulia y cada estado va a preparar su plan en base a los megavatios que va a recibir del SEN, es un plan que hasta ahora lo tenemos dispuesto por cuatro horas, pero no tenemos la información del sistema nacional si será de cuatro más o menos horas".



Igualmente, el gobernador recordó que el año pasado firmó un decreto de emergencía eléctrica y acabo de firmar otro, eso tiene que ver con que "cada institución pública o privada deben de poseer planta eléctrica para su funcionamiento en las horas pico ue serán entre las 10:00 am hasta las 2:00 pm y de 10:00 pm a 1:00 am, de manera que podamos combinar la energía que nos llega del Guri y de Termozulia con la que estamos emitiendo de la plantas eléctricas para poder ayudar al sistema, para mantenerlo estable, ya es necesario hacerlo".