Corea del Sur: Dos refinerías rechazan las entregas de petróleo estadounidense debido a su baja calidad

El tsunami de petróleo que levantaría EEUU sin querer https://t.co/QD8pOhBQef pic.twitter.com/5xRTt1qkoW — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 9 de marzo de 2019

28 marzo 2019 - Dos refinerías en Corea del Sur, el principal comprador de suministros marítimos de crudo de Estados Unidos, han rechazado cargamentos en los últimos meses debido a la contaminación del petróleo que dificulta su procesamiento, informa la agencia Bloomberg.Las refinerías surcoreanas SK Innovation Co. y Hyundai Oilbank Co. rechazaron sus envíos de crudo del yacimiento Eagle Ford que debían llegar en enero y febrero debido a problemas de calidad, según fuentes de la agencia. Los cargamentos habían sido vendidos por el gigante petrolero BP Plc, señalaron.La creciente producción norteamericana de crudo conduce todo —desde petróleo volátil hasta residuos pegajosos— a través de las mismas tuberías.A lo largo de su tránsito desde las tuberías a los tanques y a los buques, los compuestos de otros combustibles o productos químicos para limpiar los tanques o estabilizar el material pueden filtrarse en el suministro y ensuciarlo. Aunque el crudo también pasa por una cadena similar en Oriente Medio, el riesgo de impurezas es menor porque cada variedad de petróleo suele tener su propia infraestructura designada, explica la agencia.En el caso del crudo estadounidense, las cargas del petróleo ultraligero pueden contener contaminantes como "derivados oxigenados, metales y agentes limpiadores", dijo Sebastien Bariller, vicepresidente de la empresa surcoreana Hanwha Total Petrochemical Co.Eso está causando incertidumbre sobre la calidad del petróleo en Estados Unidos, a diferencia de las compras en Oriente Medio, donde la calidad es estable, añadió, citado por el medio.Ya que no todas las cargas de petróleo del yacimiento de Eagle Ford en el sur de Texas están contaminadas, los representantes de SK, Hanwha, Hyundai y su competencia local GS Caltex Corp. monitorearán de cerca los problemas de calidad incluyendo la presencia de agentes oxigenados antes de aceptar las entregas.A pesar del problema de la contaminación, Bariller dice que Corea del Sur no puede permitirse el lujo de rechazar completamente los envíos de EEUU, especialmente en un momento de incertidumbre en torno a los cargamentos de algunos países de Oriente Medio, como Irán.Según los pronósticos, las exportaciones de crudo de EEUU alcanzarán los cinco millones de barriles diarios a finales de 2020, un 70% más que los niveles actuales, señala la agencia.