Rafael Ramírez: "Nuevo apagón demuestra que Maduro no puede gobernar el país"

La crisis eléctrica se le escapó de las manos al régimen de Nicolás Maduro. La población en cosa de dos semanas se ve sumida nuevamente en un mega apagón, que según expertos es más dramático desde el punto de vista técnico que el del Jueves 7 marzo, cuando se mantuvo a oscuras a toda Venezuela por más de 90 horas.



"Maduro deberá responder no solo por las nuevas muertes que está acarreando en hospitales y clínicas, una nueva falla nacional que mantiene sin servicio eléctrico al país desde el lunes en la noche hasta estos momentos, deberá responder además por el desgaste y la inseguridad a las que somete a 32 millones de ciudadanos, agotados ya por una crisis económica de dimensiones dantescas y una calidad de vida similar a la de países en guerra", dijo el ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.



Según el dirigente del chavismo, Maduro deberá dar explicaciones por las gigantescas pérdidas económicas que implica una nueva paralización del país.

Ramirez insiste en que Maduro y su equipo son los únicos responsables de la situación precaria del sector eléctrico.



Dado su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema Ramírez advierte que lo más grave es que este tipo de situaciones pueden repetirse, e incluso llegar a un colapso que condene al país a un apagón mucho más prolongado, y posteriores racionamientos cada vez más severos.



"Lo terrible es la irresponsabilidad con la que el madurismo maneja una crisis tan grave, ya que solo se limita a dar explicaciones ridículas, cómo lo del sabotaje electromagnético, para eludir su exclusiva culpa por lo que está pasando. El régimen no explica al país lo que realmente ocurre y si hay planes de contingencia para gestionar las consecuencias de esta debacle", denunció el ex funcionario de Chávez.



En su cuenta en Twitter Ramírez fustiga al gobierno y dice: "Sigue el caos del madurismo. En tiempo récord, como dice el ministro de la mentira Jorge Rodríguez, tenemos otro apagón nacional. Basta de excusas y mentiras, no pueden con el país. El pueblo sufre la indolencia e incompetencia de Nicolás Maduro. Lo del sabotaje es puro cuento ¿Hasta cuándo?", escribió el ex alto funcionario.



Resalta además que el régimen madurista ha acabado con el RRHH preparado en el país. Según cifras emanadas por sindicalistas del sector, el éxodo masivo de ingenieros y técnicos ha dejado a Corpoelec convertida en una bomba de tiempo, no solo por el desconocimiento de quienes quedan al mando, sino por la dirección de un ministro incompetente y desconocedor de la materia, recalcó.