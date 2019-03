91% de Venezuela sigue sin conexión a Internet hoy miércoles 27 de marzo, según NetBlocks

27-03-19.-El observatorio de Internet, NetBlocks.org informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el apagón de esta madrugada que volvió a dejar a oscuras a casi toda Venezuela dejó fuera de servicio el 91% de la infraestructura de telecomunicaciones del país.



Venezuela se ha estado recuperando de una serie de interrupciones de una magnitud sin precedentes desde el 7 de marzo que dejó fuera de servicio las utilidades de conectividad a Internet de Venezuela.



El alcance de la interrupción se puede ver en este gráfico proporcionado por Netblocks.org, que rastrea las interrupciones de Internet en diferentes países incluyendo a Venezuela.



Urgent: New disruption identified in #Venezuela 40 hours after onset of national power outage; 91% of country now offline reversing partial recovery; incident ongoing #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/xA8ZRdmagc