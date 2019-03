Reportan nueva falla eléctrica en Caracas y varios estados del país durante la madrugada de este miércoles

27-03-19.-Pasadas las 5 de la mañana de este miércoles, se generó una nueva interrupción en el servicio eléctrico que afectó gran parte del territorio nacional.



Hasta el momento los estados que reportan no contar con el servicio son: Falcón, Lara, Aragua, Vargas, Miranda y Distrito Capital.



En las zonas donde la luz había llegado, se volvió a ir esta madrugada a las 5:05, por lo que las calles y avenidas amanecieron nuevamente desoladas.



En el este de Caracas, las cacerolas volvieron a sonar tras la puesta de sol después de un día con reconexiones intermitentes a la red eléctrica pero con el comercio y los servicios prácticamente paralizados.



Las pocas gasolineras que no han cerrado sus puertas estuvieron todo el día rodeadas de largas filas de vehículos, y los pocos establecimientos que permanecían abiertos solo aceptaban operaciones en divisas, según constató Efe.



Fuera de Caracas el apagón está afectando a la totalidad del país de una u otra forma.



La falla eléctrica forma parte de una serie de apagones registrados desde la 1:30 pm de este lunes, cuando el servicio fue interrumpido en gran parte del país, lo que ocasionó el colapso de los sistemas de transporte público y de las principales vías de la capital.



El corte de energía eléctrica permaneció durante aproximadamente tres horas. Posteriormente, el servicio se volvió a caer en gran parte del país a las 9:50 pm del mismo día, apagón que duró en ciertos sectores hasta las 11:20 am del martes.



Los apagones que se han generado desde el lunes tienen lugar 18 días después de que una falla eléctrica dejara a Venezuela sin luz por más de 100 horas.



La suspensión de las actividades escolares y laborales, la pérdida de electrodomésticos, la imposibilidad de los pacientes para cumplir sus tratamientos médicos y el cobro excesivo de insumos para paliar la situación han sido parte de las consecuencias que han generado los apagones registrados durante marzo.