Diputado del Psuv Eduardo Labrador: Nos descalificaron por decir que lo del Guri no fue cibernético, sino falta de inversión y mantenimiento

15-03-19.-Eduardo Labrador, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se pronunció luego de que propusiera en este Hemiciclo la destitución del ministro de energía, Luis Motta Domínguez. Indicó que en este Parlamento, de mayoría oficialista, los descalificaron por su planteamiento.



“En el caso del zulia nos han descalificado por decir que en el Guri ocurrió un hecho que para nosotros no es cibernético, sino una falta de inversión y mantenimiento”, dijo Labrador este viernes en entrevista durante el Programa A Punto, transmitido por el Canal 11, Niños Cantores.



Destacó que hay más de 10 años sin ningún tipo de inversión para el mantenimiento a subestaciones.



Manifestó que hay diferencia entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez. “Esto no lo hubiera permitido Hugo Chávez, él siempre que hablaba con la verdad al pueblo. Dicen que hay hechos terroristas y es falta de mantenimiento”, afirmó el diputado, quien agregó “creemos que el gran sueño de construir una sociedad más justa e igualitaria, no es esta (refiriéndose a la gestión de Maduro)”.



Detalló que cuando exponía su derecho de palabra en el Clez con su propuesta de destituir a Motta Domínguez, le cortaron el micrófono.



“Nos gritaban traidores, pero traidor es aquel que es corrupto y ha robado a nuestra nación”, refirió.



Referendo consultivo



Ante la polémica del desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, el legislador zuliano propuso realizar un referendo consultivo, esto para saber si el pueblo quiere que se hagan nuevas elecciones presidenciales.



“Sería para saber si quieren elecciones para elegir nuevo presidente de la república. organizar este referendo pudiera tardar 90 días si hay un acuerdo”, afirmó.

