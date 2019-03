Corpoelec denuncia noticia falsa sobre supuesta prueba de alto voltaje

13 de marzo de 2019.- La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció una noticia falsa que se encuentra circulando en redes sociales sobre una supuesta prueba de alto voltaje que supuestamente se llevaría a cabo en la noche del pasado martes a las 11:00 de la noche.



"Están pasando por las redes un Whatsaap un fake news escrito y por audios, donde le dice a la gente que Corpoelec a las 11 pm va a hacer una prueba de alto voltaje y se recomienda a la gente desconectar los artefactos eléctricos y prenderlos a las 2 am", refiere parte de la noticia que se encuentra circulando por las redes y desmentida por la institución.



En este sentido, Corpoelec señaló que cualquier información relacionada con el sistema eléctrico será publicada en las diferentes redes sociales del organismo.



"CORPOELEC desmienten esta información, cualquier novedad relacionada con el sistema eléctrico nacional SEN será publicada en las cuentas oficiales de @CORPOELECinfo y @mppeevzla @LMOTTAD", escribió en la red social Twitter, acompañado de la imagen sobre la falsa información.



De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, desmintió la noticia de esta supuesta prueba que realizaría la institución, tras el ataque cibernético registrado el pasado jueves 7 de marzo.



"No está planteada ninguna prueba a las 11 de esta noche", expresó Cabello en entrevista a Radio Nacional Venezuela.



El pasado jueves hubo un ataque cibernético perpetrado desde los Estados Unidos (EEUU) contra el Sistema Automatizado de Control (ARDA) de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar, que originó que varios estados del país no contaran con el suministro de energía y que afectara por igual el suministro de agua potable.



Ante esta situación, el pasado lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que al sabotaje al servicio de energía eléctrica perpetrado el pasado jueves se desarrolló en tres vías.



El primero de ellos fue un ciberataque al cerebro del sistema computarizado de la empresa Corpoelec en El Guri y el ciberataque desde el exterior al cerebro de conducción que queda en Caracas.



La segunda vía de ataque fue la vía electromagnética, mediante dispositivos móviles que interrumpen y revierten los procesos de recuperación y la tercera vía es la vía física a través de la quema y explosión de subestaciones eléctricas.



