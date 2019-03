Mérida: Colapsaron servicios básicos tras 130 horas continuas sin luz

Credito: Archivo

12-03-19.-Más de 130 horas continuas sin servicio eléctrico han padecido en el estado Mérida los ciudadanos, luego del apagón del pasado jueves 7 de mayo desde las 5:00 p.m., el cual colapsó los demás servicios. En algunos sectores se restableció a las 11:00 p.m. de este lunes, mientras que otros permanecen a oscuras, reseñó el portal Caraota Digital.



Hasta ahora no funcionan los puntos de venta y las personas deben comprar alimentos con moneda extranjera, dólares o pesos, pues las transferencias bancarias tampoco pueden realizarse, “nos están violando todos nuestros derechos”, lamentó la señora Rosario Díaz quien estaba a las afueras de un comercio para intentar comprar comida junto a un grupo de personas.



La señora Aura Salazar pidió ayuda a otros países entre llanto, ya que no ha tenido contacto con sus hijos quienes se fueron a Chile, “estamos secuestrados aquí en Venezuela, no he podido saber de mi familia, por favor ayuda”, agregó que vive con sus nietos y pasan hambre porque no pueden hacer compras.



En el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) las plantas eléctricas han funcionado en óptimas condiciones y no hay reporte de fallecidos, sin embargo, debieron ser suspendidas las cirugías electivas y las consultas médicas según información del doctor Ignacio Sandía, director del centro asistencial. Explicó que encienden las plantas y dejan sin energía las áreas que no son críticas, además reveló que no llega suficiente energía y siguen funcionando con las plantas.



Javier Cordero, médico residente, informó que la falta de insumos persiste en el nosocomio, razón por la que pacientes y familiares atraviesan un viacrucis ya que no pueden comprar en las farmacias los medicamentos por las fallas con sistema de pago, la falta de bolívares en efectivo y el colapso de los puntos de venta.



Luego de restablecido el servicio eléctrico en pocas zonas del municipio capital, se constató que el internet de ABA (Cantv) no funciona, igualmente no se pueden realizar llamadas ni enviar mensajes de texto a través de las líneas de operadoras privadas, en ese sentido los ciudadanos manifestaron su preocupación ante la falta de información, las llamadas desde un teléfono fijo Cantv también se han visto afectadas.



Situaciones irregulares



Se presentaron actos vandálicos el sábado, en horas de la madrugada, en una de las farmacias del Centro Comercial Plaza Mayor. También en otros comercios del centro de la ciudad, donde se robaron alimentos.



Fallas con el suministro de combustible

Otro contratiempo se registra para surtir los vehículos de combustible, escenario que se convitió según los conductores en “una penuria”, las filas de vehículos a las afueras de las estaciones de servicio ya son comparadas con las del estado Táchira.



Protestas



Las manifestaciones de calle no se han hecho esperar, en horas de la tarde y noche las personas han salido a trancar vías y quemar neumáticos para exigir soluciones y respeto a sus derechos humanos.



En la avenida 16 de Septiembre los habitantes de la zona trancaron la vía debido a la falta del servicio de gas doméstico (Pdvsa gas), otro problema que viven a diario, desde el lugar aseguraron que, de no recibir soluciones inmediatas intensificarán las manifestaciones.