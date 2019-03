Fisscal General abre otra investigación contra Guaidó por el “sabotaje” del sistema eléctrico

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: AVN

12-03-19.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, señaló este martes que se le abrió otra investigación al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, por el supuesto “sabotaje” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



En ese sentido, indicó que informó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra en enero en contra de Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional”.



Sostuvo que “el sabotaje eléctrico no es causal, forma parte de una escala para derrocar a un Gobierno constituido” y destacó que a pesar de esta circunstancia lamentable, el pueblo no cayó a saqueos, a enfrentamientos”.



Comentó que Guaidó además “desacató las medidas cautelares solicitadas en enero. Y apenas a escasas horas de haber ocurrido este sabotaje eléctrico nacional, publicó en su Twitter el mensaje: ‘La luz llega con el cese de la usurpación’“.



“Esto involucra a otros voceros alarmistas, con una especie de exaltación a la violencia e incluso instigación al saqueo. Hay mensajes incitando al saqueo, al robo, con la excusa de necesidades económicas de la población. Ahí están los tuits”, explicó.



El pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a Guaidó salir del país y congeló sus cuentas, al ser investigado por "usurpar" a Nicolás Maduro.