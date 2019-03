(VIDEO) Winston Cabas: Incendio y falta de mantenimiento causaron el apagón que afecta a Venezuela

Winston Cabas Credito: GV

12-03-19.-El presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Afines (Aviem), Winston Cabas, detalló que un incendio y la falta de mantenimiento e inversión iniciaron el apagón que aún mantiene sin luz a parte de Venezuela desde el jueves.



El fuego que se produjo en la subestación eléctrica “Malena” debido a la falta de mantenimiento en las líneas de transmisión fue lo que ocurrió "y se puede demostrar", según dijo durante entrevista en Globovisión.



El incendio hizo que dos de tres líneas se sobrecalentaran y quedaran fuera de servicio, lo que sobrecargó la que faltaba, detalló el especialista. "Por falta de mantenimiento, en el corredor de servicio de la línea 765 kv que va de la subestación Malena (765 kv) a San Gerónimo, se produjo un incendio".



Falta de mantenimiento



Hace "años que no le hacen mantenimiento, (por lo que) esa maleza sube, a niveles que rozan y tocan las líneas de transmisión y ese incendio hace que colapsen las tres líneas de 765 kilovatios".



"Hay un impacto en la casa de máquinas 2, específicamente en El Guri, Raúl Leoni. Sale Caruachi de servicio. Posteriormente, sale Macagua y colapsa el Sistema Interconectado nacional, porque hay una dependencia total y absoluta de nuestro sistema eléctrico con el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní", dijo.







Detalló que en "en el Bajo Caroní están instaladas la represa Raúl Leoni, conocida como Guri; Tocoma, Macagua y Caruachi. Tacoma es el gran elefante rojo. Está apagada en un 98%, no le produce un megavatio al sistema nacional".



"Entre Guri, Macagua y Caruachi se producen aproximadamente unos 11.500 megavatios de los 15 mil (megavatios) que están instalados ahí. De ellos, solo el sistema interconectado, el sistema de transmisión, puede exportar hacia el centro del país de 7.100 a 7.200 megavatios, porque no tiene mantenimiento".



Explosión en subestación Humboldt



El presidente de Aviem exhortó al Estado venezolano a elevar la producción petrolera, porque las plantas termoeléctricas dependen de este combustible, al igual que realizar racionamientos al sistema.



Winston Cabas consideró necesario además impulsar la inversión de capital privado "para que intervenga en la solución a la crisis del sistema eléctrico nacional”, estimó en 25 mil megavatios la capacidad operativa que se puede lograr de manera organizada.



En cuanto a la explosión de un transformador eléctrico en la subestación Humboldt, ubicada en el sector Ciudadela, municipio Baruta del estado Miranda, dijo que es consecuencia de la falta de mantenimiento; por ello, advirtió la posibilidad de que un hecho similar vuelva a ocurrir.