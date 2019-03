EEUU presiona a India para dejar de comprar petroleo venezolano

Credito: Reuters

11-03-19.-Estados Unidos está presionando a India para que deje de comprar petróleo venezolano, una fuente importante de ingresos para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo el principal enviado de Washington para Venezuela, después de que el gobierno de Trump amenazó esta semana con más sanciones.



“Decimos que no deberían estar ayudando a este régimen, deberían estar del lado del pueblo venezolano”, dijo Elliott Abrams a Reuters en una entrevista.



El gobierno de Trump ha llevado el mismo mensaje a otros gobiernos, dijo Abrams, y ha presentado un argumento similar a los bancos extranjeros y las empresas privadas que hacen negocios con el gobierno de Maduro.



La presión sobre India se produce cuando Estados Unidos y sus aliados regionales, que respaldan al líder opositor venezolano Juan Guaidó, amenazan con imponer más sanciones para cortar los flujos de ingresos al gobierno de Maduro y obligarlo a renunciar.



Washington considera a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y ha impuesto sanciones al sector petrolero del país y anunciado que congelaba activos y prohibía viajes a los principales funcionarios del gobierno.



El mercado indio es clave para la economía de Venezuela porque históricamente ha sido el segundo cliente más grande que paga en efectivo por el crudo del país de la OPEP, detrás de Estados Unidos que, a través de sanciones contra Maduro, ha entregado el control de gran parte de esos ingresos a Guaidó.



Los envíos de petróleo a China, el otro gran importador de crudo venezolano, no generan efectivo porque se destinan a pagar miles de millones de dólares en préstamos hechos a Caracas por Pekín.



Las conversaciones sobre Venezuela ocurren en momentos de tensión comercial entre Washington y Nueva Delhi, y cuando Estados Unidos también está presionando al país para que deje de comprar petróleo iraní.



Estados Unidos planea terminar el tratamiento comercial preferente para la India, que permite la entrada libre de impuestos de hasta 5.600 millones de dólares en exportaciones.



¿SANCIONES SECUNDARIAS?



Las sanciones de Estados Unidos suelen impedir que empresas del país realicen negocios con gobiernos o empresas extranjeras específicas.



Tratar de evitar las compras indias de crudo venezolano sería parte de una táctica conocida como “sanciones secundarias”, en la que Washington aplica sus medidas a compañías que no tienen su sede en Estados Unidos.



Sólo su amenaza fue vital en la campaña de presión de Washington para cortar los ingresos a Irán, lo que eventualmente ayudó a forzar a Teherán a negociar un acuerdo nuclear con seis potencias mundiales en 2015.



Pero ha generado críticas de algunos gobiernos extranjeros que argumentan que Estados Unidos no debería forzar sus decisiones políticas sobre empresas en otros países.



El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, puso esta semana a los bancos extranjeros “en aviso” de que se arriesgaban a las sanciones de Estados Unidos por esconder activos venezolanos.



“Si eso lleva a la gente a cooperar voluntariamente, nos alegramos”, dijo Abrams.



Cuando se le preguntó sobre si India había acordado dejar de comprar petróleo venezolano, Abrams dijo: “No quiero condicionar las discusiones, que continúan”.



El tema se discutirá el martes durante las consultas diplomáticas entre Estados Unidos e India en Washington, dijo un funcionario indio, y agregó que India “era muy consciente de la posición de Estados Unidos” sobre Venezuela.



UN MERCADO VITAL



Manuel Quevedo, el ministro de Petróleo de Venezuela, asistió a una conferencia en Nueva Delhi a mediados de febrero para tratar de “duplicar” las exportaciones de crudo del país a la India y al mismo tiempo aumentar las importaciones venezolanas de productos refinados. También dijo que estaba abierto al pago en especies.



Pero las exportaciones de Venezuela a India se mantuvieron relativamente estables desde que el gobierno Trump impuso sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, lo que significa que los envíos no fueron suficientes para compensar la caída de las ventas en Estados Unidos.



Venezuela exportó directamente 297.000 barriles de petróleo por día (bpd) a India en febrero, según datos de Refinitiv Eikon, que no incluyen los barriles que se enviaron primero a otros puertos como Singapur o Rotterdam. India importó 342.000 bpd de crudo venezolano en enero y un promedio de 340.000 bpd el año pasado.



Las cifras son inferiores a los más de 400.000 bpd que India solía importar de media e insuficientes para compensar la caída de las importaciones de Estados Unidos a 104.800 bpd en febrero desde más de 500.000 bpd antes de las sanciones.