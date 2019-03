Ingeniero Wiston Cabas: “La generación termoeléctrica del país está por el suelo”

Wiston Cabas Credito: Web

11-03-19.-El presidente de la Asociación de Ingenieros Electricistas en Venezuela, Wiston Cabas, informó este lunes durante una rueda de prensa que la situación eléctrica es “compleja” y la misma requiere de personal capacitado y de recursos que no se tienen en el país, reseñó el portal Caraota Digital.



“La generación termoeléctrica del país está por el suelo”, aseguró Cabas. Al mismo tiempo que precisó que, según análisis, los trabajadores de Corpoelec tardarán “unos días prudenciales” en arreglar la situación.



El ingeniero detalló que el gobierno de Nicolás Maduro debe presionar a la estatal venezolana, Pdvsa, para que fabriquen los combustibles que necesitan las termoeléctricas, diesel y gas, para solventar la falla que se generó en el Guri.



“Los estados están pagando la crisis. El gobierno tiene que informar la verdad sobre lo que sucede, pero como no lo hacen se genera zozobra y angustia”.



Cabas desmintió las declaraciones de los funcionarios del gobierno, que insisten en que las fallas no ocurrieron por falta de inversión o mantenimiento sino por un “ataque” generado por el gobierno de Donald Trump.



“No hay forma de acceder al sistema interconectado del Guri, y si lo van a hacer físicamente hay un pelotón de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que impide el ingreso de las personas”.



Asimismo, pidió al gobierno permitir una auditoria para analizar y evaluar las fallas. También exhortó que interpelen al ministro de la Energía Eléctrica de Maduro, Luis Motta Domínguez, para que informe sobre las actividades realizadas durante su gestión.



“Tenemos mas de 10 años alertando la situación para que esto no ocurriera y no hicieron nada”, sentenció.