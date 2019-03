(VIDEO) Ingeniero venezolano, experto en sistemas eléctricos: “Equipos del SEN pueden destruirse si no se recupera la energía de manera segura”

10-03-19.-José Aguilar, ingeniero venezolano y consultor internacional de sistemas eléctricos, advirtió durante una entrevista en CNN que los equipos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) pueden ser destruidos si el gobierno de Nicolás Maduro busca restituir el servicio eléctrico “de manera insegura”,



“Si cometen errores cada apagón será peor. Muchos incendios en subestaciones pueden ocurrir”, dijo a través de su cuenta en Twitter @SoyJoseAguilar este domingo, 10 de marzo.



El pasado 8 de marzo, Aguilar negó que el mega apagón nacional que afecta el país desde el pasado jueves, 7 de marzo, sea producto del ataque de un gobierno extranjero tal como afirmó el ministro de Comunicaciones del gobernante Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez.



Aguilar aseguró que la arquitectura del sistema 765 KV y de la hidroeléctrica Guri, —la cuarta más grande del mundo—, “está anillada hacia adentro en las comunicaciones de todos sus equipos de computación para el control…y no hacia afuera”.



Y añadió que “no hay manera que a través de un hackeo se puedan atacar esos equipos, esto es simplemente una mentira”, agregó el también magister en Ciencias de la Computación por la Universidad Paul Sabatier de Francia.



Aguilar recalcó que “antes de la llegada de la revolución al poder, en el año 1999” Venezuela ostentaba uno de los sistemas de vanguardia eléctricos en América Latina. Indicó que desde entonces, el chavismo ha dedicado más de 100 mil millones de dólares para esa industria.



“Yo que he investigado este tema a fondo, a demás de los aspectos técnicos, le puedo decir a usted que existen más de 43 mil a 50 mil millones de dólares que yo no puedo justificar. La respuesta es que se lo robaron”, dijo.



El ingeniero, quien ha realizado auditorías en el sector eléctrico en más de 44 países, aseguró: “yo nunca he visto en mi vida que se haya gastado tanto dinero para terminar con tan mal servicio eléctrico“.



El especialista informó a CNN en Español que en Venezuela se oculta información y se comete un atropello contra los trabajadores del sector eléctrico. Manifestó que él, junto a otros colegas, elaboraron un plan valuado en 15 mil millones de dólares para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en un plazo de 5 años, con la posibilidad de que ya en el segundo año la población venezolana empezaría a notar cambios positivos en el servicio.

►Pinche aquí para ver el video