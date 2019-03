La ciudad de Maracaibo en colapso: casi 48 horas sin electricidad

Credito: Panorama

09-03-19.-Luego de casi 48 horas sin electricidad, la ciudad de Maracaibo entra en colapso. El calor, la falta de comercios abiertos, gasolineras cerradas y otras con colas interminables, hospitales trabajando en penumbras, mientras aumentan las protestas en varias calles de la ciudad por la falta del servicio.



Lo anterior sucede, al tiempo que los marabinos intentan salvar de sus refrigeradores carnes, vísceras, pescados que estaban dispuestos para varios días y terminaron comiéndose todo ayer en el almuerzo y la cena ‘obligados’.



“Entre varios vecinos sacamos las costillas, carne de osobuco, patas, unos muslos de pollo y tuvimos que hacer un sancocho porque si no hacemos eso, se nos daña en la nevera porque esto va para rato”, narró Dolores Escalona, del barrio Corazón de Jesús, cercano a la circunvalación 1. A otros como Mirna López, de Pomona, no le dio tiempo y se le dañó todo.



También en la C-1, habitantes del barrio Eloy Parra Villamarín, cerraron la autopista a unos 500 metros del Puente sobre el Lago, en exigencia del servicio de electricidad y de agua. Al sitio llegaron oficiales de la Mancomunidad Policial con armas de armas de fuego y los manifestantes corrieron al interior del sector. Los reclamos se repiten en la avenida Urdaneta (Padilla) del casco central, Pomona, Belloso y Sabaneta.



Los comercios que contaban con plantas eléctricas en la capital zuliana y en San Francisco, lucían filas de 50 o más personas para comprar alimentos no perecederos, agua o pan. Otros establecimientos como pequeñas farmacias estaban cerrados, también muchas panaderías.

