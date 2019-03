(VIDEO) Los venezolanos caminaban “cantando” en pleno apagón, según Diosdado Cabello

09-03-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo este viernes en horas de la noche en el programa 'Zurda Conducta' que los venezolanos mientras caminaban “cantando” kilómetros para llegar a su vivienda ante la falta de transporte del Metro de Caracas por el apagón.“Yo ayer cuando se cayó el sistema, o no, cuando tumbaron el sistema, yo estaba en la calle y la gente comenzó a moverse. Era impresionante, la gente agarraba la acera, luego seguí, tardé bastante tiempo en la cola y como un masoquista me devolví, ya habiendo oscurecido, y uno lo que le escuchaba a la gente, los grupos, cantando, ahí no había amargura”, dijo Diosdado en un video publicado por el portal Sumarium.Cabe recordar que gran parte del territorio nacional estuvo paralizado por un masivo apagón que el presidente Nicolás Maduro atribuyó a una "guerra eléctrica" liderada por Estados Unidos.