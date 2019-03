El apagón llegó hasta Brasil: Roraima se quedó sin luz

Credito: AFP

08-03-19.-El masivo apagón de Venezuela afectó al estado brasileño de Roraima, que tuvo que activar desde el jueves sus cinco termoeléctricas para suplir la energía normalmente procedente de la venezolana hidroeléctrica del Guri, informó el viernes Roraima Energía, reseñó la agencia AFP.



El jueves se produjo una primera breve desconexión a las 10H22 locales (14H22 GMT) y otra a las 16H53, sin que fuese posible desde entonces reconectar el servicio, indicó la empresa brasileña.



“Durante la noche se realizaron intentos de restablecimiento por la interconexión Brasil/Venezuela, pero no fue posible debido a que la misma presentaba mucha inestabilidad”, explicó Roraima Energía en un comunicado.



Roraima es el único de los 27 estados brasileños desconectado del sistema eléctrico nacional. La mitad de su aprovisionamiento energético proviene de la hidroeléctrica venezolana del Guri, a través de una línea de transmisión inaugurada en 2001 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Fernando Henrique Cardoso.



Roraima Energía afirma que sus cinco termoeléctricas tienen capacidad de atender 100% de la demanda eléctrica del estado y que todas están operando este viernes.



“Hasta ahora no recibimos información concreta de las causas de las desconexiones y el sistema continúa siendo totalmente atendido por el parque termoeléctrico”, precisó la empresa.



Las termoeléctricas suministran una electricidad a un costo mucho más alto que las líneas de conexión a Venezuela y necesitan de aprovisionamiento de diésel con camiones, en este estado situado en el norte de la Amazonía.



La conexión de Roraima a la red energética nacional implicaría atravesar 125 km del territorio indígena waimiri-atroari, pueblo que fue uno de los más afectados entre los años 60 y 70 por la construcción de la carretera Roraima-Manaos, impulsada por la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.



Ese proyecto, llamado línea de de Tucuruí, está paralizado desde hace años en espera de las licencias ambientales y las consultas con los pobladores, exigidas por la Constitución.



El gobierno de Jair Bolsonaro discute la publicación de un decreto considerando la obra un asunto de “emergencia nacional”, lo que aceleraría el proceso.



Los waimiri-atroari dicen no ser contrarios a la obra, pero exigen “que sus derechos constitucionales y legales sean respetados”.



En 2018 Roraima registró 85 apagones, 72 de los cuales fueron producto de fallas en Venezuela, un número récord, según Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil.