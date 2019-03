“El imperialismo y a sus aliados” son los culpables del apagón, según Diosdado Cabello

El imperialismo y sus aliados han atacado nuestro sistema eléctrico nacional, dejando sin luz tanto a chavistas como a opositores, los voceros imperiales celebran abiertamente, debemos prepararnos para seguir resistiendo y batallando, ellos no podrán y Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 8 de marzo de 2019

08-03-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, responsabilizó este viernes al “imperialismo y sus aliados” del colapso del sistema eléctrico de Venezuela, que tiene sin luz hace casi 20 horas al 90 % del país.El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló en su cuenta de Twitter que “el imperialismo y sus aliados han atacado nuestro sistema eléctrico nacional, dejando sin luz tanto a chavistas como a opositores”.“Los voceros imperiales celebran abiertamente, debemos prepararnos para seguir resistiendo y batallando, ellos no podrán y nosotros Venceremos”, afirmó Cabello.Venezuela sufre desde ayer jueves un apagón que afecta al menos a varios estados del país y a Caracas. El corte eléctrico ocurrió sobre las 17.00 hora local (21.00 GMT).El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó este viernes la suspensión de la jornada laboral tanto en el sector público como privado y de las clases escolares.En una alocución recogida por varios medios venezolanos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó de esta medida, que es consecuencia, a su juicio, de un “sabotaje eléctrico” organizado por “la oposición extremista” venezolana “en complicidad con poderes imperiales” que no especificó.La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) señaló que la generación de la energía fue saboteada en la instalación de Guri, la más importante del todo el sistema.El ministro del área, Luis Motta Domínguez, aseveró en un contacto con la televisión estatal VTV que el corte se debía a un “sabotaje”.“Hemos sido objeto nuevamente de la guerra eléctrica (…) pero como saben aquí hay un Gobierno moralizado, no nos van a derrotar”, afirmó ayer jueves el ministro, al aclarar que en unas tres horas esperaban ya haber restablecido el servicio.