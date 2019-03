(VIDEO) Van 18 horas horas sin Luz: El peor apagón en la historia de Venezuela sigue afectando hospitales, el transporte público y las gasolineras

08-03-19.- El apagón masivo ocurrido este jueves en la Gran Caracas y en casi todos los estados de Venezuela fue denunciado por Nicolás Maduro como un "sabotaje" contra la principal represa de generación de energía eléctrica del país. Unas ocho horas después de iniciado el corte del suministro eléctrico, algunas luces comenzaban a encenderse en edificios del este de la capital, constató la agencia AFP.



La corriente eléctrica se fue en Caracas a las a partir de las 5:00 pm, lo que provocó el colapso del tráfico debido al desalojo del Metro y fallas de los semáforos. Mareas de personas caminaron varios kilómetros luego de que salieron de sus trabajos. El apagón afectó también al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, según reportes de viajeros por las redes sociales.



Además, se suspendió un partido entre el Deportivo Lara de Venezuela y el Emelec de Ecuador, por el Grupo B de la Copa Libertadores, previsto para este jueves en la noche, en la ciudad de Barquisimeto, y reprogramado para el viernes por la tarde. Entrada la noche, al cabo de siete horas, el servicio todavía no había sido restablecido. En algunos sectores de Caracas, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta.



Varios hospitales del país continúan afectados por el apagón general en Venezuela que lleva más de 17 horas.



Periodistas y usuarios de Twitter han denunciado varias incidencias en los centros públicos de salud, debido a la falta de plantas eléctricas para los servicios de emergencia y terapia intensiva, que son las áreas más críticas.



Por otra parte, indicó que la Maternidad del Sur en Carabobo, el hospital de Los Magallanes de Catia, El Hospital Universitario de Caracas y la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera de Carabobo solo abastecen de electricidad a las emergencias y las unidades de cuidados intensivos.



familiares de los pacientes del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos aseguran que la planta de energía eléctrica del centro de salud no funcionó este jueves luego de que se registrara un apagón en Distrito Capital y en 23 los estados del país que aún se mantienen sin luz.



Planta eléctrica del J.M de los Ríos no funcionó luego del apagón



"A las 5:00 pm se fue la luz y la planta no respondió. Dormimos a oscuras, a los niños no se le pudo pasar tratamiento anoche. Hay niños en cuidados intensivos que no los pudieron sacar a otro hospital porque no habían bombonas de oxígenos para poder trasladarlos", dijo Vicky Fernández, madre de uno de los niños recluidos en el J.M de los Ríos.



Fernanádez indicó que la directiva del hospital les pidió calma y paciencia a los familiares de los pacientes.



Sostuvo que al centro de salud llegaron tres plantas eléctricas de Corpoelec y ninguna funcionó.



"Los apagones son recurrentes en los hospitales, pero ellos deberían tener una planta eléctrica para cuando esto suceda. ¿Cómo se hace si un niño está en quirófano al momento de un apagón?", señaló.



El apagón también perjudicó las unidades de diálisis en el país, por lo que los pacientes renales tienen suspendidos sus tratamientos.



Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por la Salud y la Vida, Codevida, informó que cerca de 10.000 personas con insuficiencia renal permanecen a la espera del restablecimiento de la electricidad.



Hasta el momento, se ha reportado que en los estados Monagas, Táchira, Carabobo, Lara y la ciudad de Caracas no hay plantas eléctricas para poner en funcionamiento las máquinas de hemodiálisis.



Las estaciones de gasolina del país amanecieron con largas colas de vehículos luego del apagón registrado este jueves en la tarde y que afectó todos los estados de Venezuela.



Los usuarios reportaron colas para adquirir combustible, pero las surtidoras no funcionan correctamente debido a la falla de luz. Algunas gasolineras cuentan con plantas eléctricas pero a pesar de ello se registran imperfectos y cortes ocasionales.



Ciudadanos en redes sociales advirtieron que esta situación se repite en varios estados de Venezuela.



El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó que el servicio sería restituido en tres horas. Pasado ese tiempo el país sigue sin electricidad y no ha habido más información de parte del funcionario.



Más de 100 pacientes renales en la ciudad de Maracaibo se encuentran en riesgo de muerte por la falla eléctrica, que afecta a gran parte del país. Reportó: @gerardtorresp . #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/Rmgij0QyMM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de marzo de 2019

Médico internista infectólogo, @juliocastrom: Ningún hospital del mundo está hecho para funcionar sin luz. No hay protocolos de emergencia para manejar una emergencia de esta magnitud con un mínimo de seguridad. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/jg8GvLgy6H — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de marzo de 2019

Médico internista infectólogo, @juliocastrom, ofrece balance de los hospitales del país que se encuentran afectados por el apagón nacional que afecta al menos a 20 estados del país. Más de 18 horas sin servicio eléctrico en el país. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/6VK2ubud6T — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de marzo de 2019

Pacientes de diálisis en Barquisimeto esperan ser atendidos ante la falla eléctrica que se presenta en todo el país. Video: cortesía. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/rspNOJhXcA — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de marzo de 2019

Ante la falla eléctrica que lleva más de 16 horas, en la Maternidad de el Valle le dan respiración manual con bomba a niños en Unidad de Cuidados Intensivos. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/seh623cXsx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de marzo de 2019