Sindicalista Iván Freites: La gasolina podría escasear a causa de las sanciones en Venezuela

El secretario general deFutpv, Iván Freites Credito: Web

21-02-19.-El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, Iván Freites, dijo que es probable que en las próximas semanas Venezuela tenga una crisis de escasez de gasolina, reportaron medios locales.



Señaló el sindicalista que la escasez de gasolina se debe principalmente a la dependencia de la importación y las malas condiciones de las refinerías en Venezuela.



Explicó Freites que solo tienen en servicio la planta catalítica de Amuay, pero no hay los componentes de la gasolina que son los que dan el octanaje requerido de 91 o 95 octanos.



De igual manera, Freites advirtió que prácticamente gasolina de 95 octanos no hay y de 91 queda poca en el país.



Indicó el sindicalista que en el distribuidor nacional de gasolina (CRP) solo quedan 19 millones de litros de gasolina de 91 octanos y 5 millones de litros de 95 octanos, lo cual es insuficiente para suplir el mercado interno.



La escasez del combustible es un problema a nivel nacional dijo Freites, en estos momentos no hay buques saliendo ni entrando con combustible a los muelles.



El dirigente gremial aseguró que “en caso de una contingencia en el país, los trabajadores de Pdvsa estamos preparados para suplir el mercado interno” explicó que han estado trabajando desde el 10 de enero de 2019 en un plan para suplir no solo gasolina, sino también gasoil y gas para el consumo de la población.



En relación al incendio ocurrido en la sala de bombas de la estación Ero, situada en el oriente del país, Iván Freites señalo que “es probable que el gobierno acuse a la derecha de sabotaje por ese hecho”, agregó el líder sindical.