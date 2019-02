Manuel Quevedo denunció como atentado el incendio de estación de bombeo PDVSA en el estado Monágas

????????#Entérate Estación Ero tiene una capacidad instalada de 300 MBD, proveniente de la producción de las Empresas Mixtas Petrodelta, Petrocarabobo, Petroindependencia y el Distrito Morichal de la División Carabobo. pic.twitter.com/OclMtPapl4 — PDVSA (@PDVSA) 20 de febrero de 2019

20 Feb. 2019 - El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, denunció este martes un "atentado" perpetrado contra una estación de bombeo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el estado Monagas, al oriente del país suramericano.El titular de la cartera de Petróleo explicó que el ataque ocurrió en la estación Reo, una unidad de bombeo que garantiza el crudo Merey, "que es el que Venezuela exporta, el que vende, para poder con esos recursos comprar alimentos y medicinas", precisó."Rechazamos los actos terroristas que van en contra de las instalaciones de la industria petrolera", expresó Quevedo quien agregó que los responsables del hecho pretenden afectar la producción petrolera para que el país se quede sin recursos y no pueda comprar los productos prioritarios para la población.El ministro considera que con esta acción, algunos grupos dentro del país pretenden "llevar a una situación en la que Venezuela no pueda tener ingresos producto de las ventas de crudo". "Un evento, por demás, muy lamentable", agregó.Quevedo explicó que los trabajadores de la infraestructura petrolera, junto al cuerpo de bomberos, actuaron rápidamente para extinguir las llamas. No hubo reporte de heridos ni fallecidos.El funcionario manifestó que trabajan "para restituir" las labores de la estación de bombeo y tomaron "las medidas seguridad" para resguardar las áreas que no fueron afectadas.