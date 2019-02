Gazprombank desmiente que PDVSA haya abierto nuevas cuentas en su entidad

El banco ruso Gazprombank Credito: web

10 de febrero de 2019.- El banco Gazprombank de Rusia ha afirmado este domingo que la petrolera estatal venezolana PDVSA no ha abierto ninguna nueva cuenta recientemente, más allá de aquellas que tiene con el banco desde hace varios años, desmintiendo una información publicada previamente por Reuters.



"La información de Reuters no es cierta. Como una de las compañías petroleras más grandes del mundo, PDVSA tiene cuentas abiertas con muchos grandes bancos, incluidos internacionales", precisaron representantes de Gazprombank en declaraciones a los medios rusos.



Desde la entidad precisan que "en el marco de la cooperación con varias empresas rusas que son clientes del banco, hace unos años también se abrieron cuentas de PDVSA en el grupo Gazprombank".



"Sin embargo, enfatizamos que no se han abierto nuevas cuentas y que el banco no planea su apertura", aseguran.



Reuters informó el sábado que la petrolera estatal venezolana traspasa las cuentas bancarias de sus empresas petroleras mixtas a Gazprombank y que está avisando a los clientes de dichas compañías que depositen los ingresos por ventas en una cuenta recientemente abierta en ese banco ruso.



Según la agencia, la medida respondería a la nueva tanda de sanciones estadounidenses impuestas el 28 de enero, que buscan bloquear al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso a los ingresos petroleros de Venezuela.