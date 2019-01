EEUU: Departamento del Tesoro anuncia sanciones contra PDVSA, bloquea 7 mil millones de dólares en activos

28-01-19.-El Gobierno de EEUU anunció este lunes sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dentro del proceso de presión sobre Caracas, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela frente a Nicolás Maduro, reseñó la agencia Efe.



"La designación de PDVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano. El camino de suspensión de estas sanciones a PDVSA es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente", dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en rueda de prensa en la Casa Blanca.



El secretario del Tesoro acompañado de Jhon Bolton, asesor de seguridad nacional estadounidense indicó que "con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas".



El senador republicano Marco Rubio celebró este lunes en su cuenta de Twitter y aseguró que "Todas las propiedades y los intereses de PdVSA ahora están bloqueados y las personas de EE. UU. generalmente tienen prohibido participar en transacciones con ello".



All property & interests of PdVSA are now blocked & U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them. #Venezuela’s oil belongs to the Venezuelan people & the money for oil will now go to them through the legitimate government of @jguaido