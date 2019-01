Maduro: "Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de los EEUU y creciendo en nuestra producción con inversiones estadounidenses"

25-01-19.-El presidente Nicolás Maduro dijo este viernes durante una rueda de prensa que Venezuela continuará vendiendo el petróleo que demande Estados Unidos.



“Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de los EE.UU. y creciendo en nuestra producción con inversiones estadounidense en Venezuela”, dijo en rueda de prensa.



“Yo rompí relaciones con el gobierno de Donald Trump no con el pueblo estadounidense. EEUU es mucho más que el gobierno de Trump. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de allá”, aseguró.



En tal sentido, aseguró que ha enviado mensajes de diálogo a la administración de Trump, sin embargo, “el gobierno de EEUU no ha querido hablar”.



Por último, recalcó que es Pdvsa quien puede ejercer sobre Citgo, ante las versiones que circulan que el presidente de la AN, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de la República, podría hacer cambios en la dirección de la filial de la estatal venezolana en EEUU.