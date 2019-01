De vuelta a las tinieblas: Regresan los apagones en Maracaibo

Credito: Archivo

12-01-19.-El calvario de la crisis eléctrica regresó en Maracaibo. Desde ayer, los ciudadanos denuncian apagones de más de dos horas en distintas zonas de la ciudad.



Sin información oficial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ni del ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, los habitantes de la capital zuliana ruegan por no volver a vivir en las penumbras como el año pasado.



Alrededor de las 10:30 de la noche de ayer, usuarios de la red social Twitter informaron sobre el corte de electricidad que afectó sectores como San Miguel, San Rafael, Monte Claro, Indio Mara, 18 de Octubre, La Limpia, avenida Cecilio Acosta, urbanización El Trébol, La Pícola, El Cují, entre otros.



Horas después, regresó el servicio pero acompañado de constantes fluctuaciones de voltaje.



Según indicó el periodista Lenín Danieri, el evento se produjo por una explosión en el este de Maracaibo. “El cielo se iluminó. Zonas sin electricidad en este instante”, dijo.



Una situación similar ocurrió la tarde de hoy, a la 1:30, cuando cerca de la mitad de la ciudad se quedó sin fluido eléctrico.



“De nuevo varias zonas de Maracaibo sin luz. Fallas en las telecomunicaciones y datos. Desde anoche el sistema eléctrico está más inestable de lo normal”, publicó un joven en la red social.



Para el comunicador Gustavo Ocando, los apagones “eran lo esperado. No hay sorpresas. Los expertos, no los políticos engañadores y de medias tintas, lo advirtieron: volverán los cortes de luz entre enero y febrero de 2019, no por sabotajes, sino por demanda”.



Hasta el momento, se desconocen las causas de las fallas en el servicio.

