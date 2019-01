Venezuela apuesta por precios justos del petróleo para bien de la economía nacional y mundial

el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, en el Palacio de Miraflores en Caracas. Credito: AVN

8 Enero 2019 - Venezuela como miembro de los Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y que desde el primero de enero asumió la presidencia de la Conferencia de este cartel, continuará su apuesta al plan para equilibrar, estabilizar y gobernar el mercado petrolero de la mejor manera en la alianza de países productores de petróleo OPEP y no OPEP.



La información fue ratificada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a su salida de una reunión de trabajo que sostuvo este martes con el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, en el Palacio de Miraflores en Caracas.



“Nosotros no queremos precios exorbitantes de petróleo, queremos precios equilibrados, justos para el bien de la economía mundial, y para el bien del país”, precisó el Jefe de Estado.



Añadió que es una idea incorrecta considerar que los precios bajos de petróleo traen beneficios. “No traen beneficios, precios equilibrados y justos permiten renovar la inversión, la exploración, la producción, y darle fuerza al sistema económico financiero del mundo con la Petro-economía”, enfatizó.



Al hacer un balance sobre el acuerdo de cooperación entre los países OPEP y No Opep que nació en la ciudad de Viena en 2016, el mandatario venezolano aseguró que por 36 meses el mundo tuvo precios muy bajos.



“Logramos después finales del 2017 y parte del 2018 precios equilibrados que es el objetivo de la OPEP y lo vamos a volver a lograr, con el acuerdo que se acaba de firmar hace un mes, en diciembre”, auguró Maduro.



Insistió en que durante el mes de diciembre, la reunión de los países OPEP y no OPEP, permitió detener lo que parecía un desplome de precios nuevamente, que perjudicaba la “economía, la energía, la estabilidad mundial”.



El secretario general de la OPEP arribó este martes a Caracas como uno de los invitados especiales a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal como los establece el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

