Winston Cabas: "La crisis eléctrica en Caracas llegó para quedarse"

21-12-18.- El presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (Aviem), Winston Cabas, señaló durante una entrevista en Globovisión que los apagones en Caracas son cada vez más frecuentes y que "la situación continuará", tal y como ocurre en el interior del país.



Aseguró que de las cuatro centrales construidas en el país sólo funcionan dos, (La Raiza y El Sitio), que trabajan a "media máquina".



“La crisis eléctrica en Caracas llegó para quedarse, ante la problemática que tenemos en todo el sector eléctrico nacional”, afirmó.



Asimismo, comentó que la crisis eléctrica se ha agravado tanto que ahora son más frecuentes los apagones. A su juicio, aún el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es recuperable, "existe la capacidad técnica y humana, pero no hemos visto voluntad política".



Explicó que las fallas que han venido siendo más recurrentes se deben a la falta de inversión por parte del Gobierno. "Se necesitan inversiones en las centrales termoeléctricas y mantenimiento (...) Para revitalizar del servicio, el Gobierno debe convocar al colegio de ingenieros y sincerar las tarifas”, dijo.



“El Gobierno nacional no ha hecho un llamado a las universidades, a los profesionales en materia eléctrica, para iniciar un plan de capacitación que permita que los técnicos venezolanos puedan brindar apoyo al sistema”, señaló Cabas.



Centros de capacitación cerrados



Informó que 22 mil trabajadores de la industria han abandonado el sector "los centros de adiestramiento y capacitación de Corpoelec están cerrados y no se sabe por qué, tampoco existe un plan para la recuperación y mantenimiento de las plantas termoeléctricas”.



Cabas señaló que uno de los problemas que presenta la energía eléctrica se debe a los sabotajes, “hay sabotaje, hay personas inescrupulosas que se roban los cables, pero no todo se puede encasillar en sabotaje”.



Anunció que para el próximo año se espera el regreso del fenómeno climático de “El Niño” y los apagones y fallas se agravarán en el país, explicó que las centrales termoeléctricas deben recuperarse para afrontar esa contingencia "Pdvsa no produce combustible para el Sistema Eléctrico, pero le venden gas a Trinidad", finalizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 205 veces.