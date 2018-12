Refinerá de Curazao ya tiene empresa que posiblemente reemplazará a PDVSA

16 Dic. 2018 - La firma Motiva Enterprises, con sede en Houston, fue elegida preliminarmente por el gobierno de Curazao para operar la refinería Isla, de 335.000 barriles de petróleo por día (bpd), en reemplazo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informaron el sábado medios locales.



A principios de este año, Curazao comenzó un proceso de licitación para buscar un operador de la refinería, que permanece inactiva desde mayo, cuando una disputa legal entre PDVSA y la petrolera estadounidense ConocoPhillips obligó a su cierre.



El contrato de PDVSA para operar la instalación, que es crucial para sus operaciones de almacenamiento, refinación y suministro, expirará a finales de 2019, pero el Gobierno de la isla caribeña está buscando una compañía dispuesta a operarla a largo plazo y probablemente a terminar el plazo de arrendamiento el próximo año.



Motiva fue elegida por Curazao de una lista de firmas interesadas en una puja para dirigir la refinería desde 2020 o posiblemente antes si se llega a un acuerdo entre las partes, según el periódico Antillians Dagblad.



La empresa es una filial estadounidense del gigante energético Saudi Aramco y un comprador habitual de crudo venezolano.



La refinería de Curazao confirmó el sábado que se eligió a una compañía, pero agregó que no revelará el nombre del nuevo operador hasta que se firme un acuerdo final.



Motiva no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Se espera que se firme un memorando de entendimiento entre el operador elegido y el gobierno a mediados de enero, dijo a Reuters el gerente de la instalación, Marcelino de Lannoy.



Lannoy, quien reemplaza temporalmente al director general de Isla, Roderick Van Kwartel, en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con el proceso para elegir a un operador, también dijo que PDVSA acordó cooperar en cualquier transición.



Mientras tanto, se espera que Curacao Refinery Utilities (CUR), la compañía proveedora de agua y electricidad a la instalación, reanude el suministro este mes para preparar la refinería para su reinicio.



A principios de este año, Motiva dijo que estaba sopesando una expansión de su refinería en Port Arthur, Texas. Pero en junio, ese plan fue desechado por lo que según fuentes son preocupaciones por concentrar demasiada producción en un lugar propenso a huracanes.



En cambio, Motiva está “analizando activamente una serie de oportunidades y ubicaciones” para aumentar su capacidad de refinación en Estados Unidos hasta 1,5 millones de barriles por día (bpd), dijo una portavoz de Motiva.



PDVSA no se pronunció sobre el tema.

