OPEP excluye a Venezuela del recorte acordado con productores aliados

Credito: Archivo

07-12-18.-La OPEP y sus productores aliados, con Rusia a la cabeza, anunciaron hoy que han pactado reducir su producción de petróleo en 1,2 millones de barriles diarios (mbd) durante todo el primer semestre de 2019, reseñó la agencia Efe.



En el caso de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el recorte es de un total de 0,8 mb/d, que se repartirán por igual entre los países, aunque Libia, Venezuela e Irán quedan exentos del acuerdo, mientras que los países no OPEP reducirá su bombeo en 0,4 mb/d.



Irán no deberá recortar por el peso de las sanciones estadounidenses en su contra, mientras que Venezuela y Libia tienen problemas para mantener sus niveles de producción.



El ministro ruso de Petróleo, Alexander Novak, dijo en rueda de prensa junto a su homólogo saudí, Jalid al-Falih, que, “con este recorte, el mercado se podrá estabilizar de forma más rápida”.



Creo que es una señal muy fuerte para aquellos que pensaban que esta cooperación no funciona. El mecanismo OPEP+ (OPEP y No OPEP) ha demostrado que pueden presentar resultados”, dijo Novak.



Al-Falih, por su parte, destacó que su país, el ‘peso pesado’ de la OPEP, “siempre está comprometido con la estabilidad del mercado”.



Precisó que, a partir de enero, la producción saudí será de 10,2 mb/d, 500.000 barriles menos que en diciembre, “para empezar el año con el pie correcto”.



La reunión hoy entre 15 países de la OPEP y 9 no miembros de la OPEP estuvo precedida por seis horas de sesión de la 175 conferencia ministerial de la Organización, que pospuso ayer la adopción de una decisión definitiva y la supeditó a la adhesión de sus aliados.



La próxima conferencia ministerial de la OPEP será el 8 de abril de 2019 en Viena.