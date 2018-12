Arabia Saudita: EEUU "no está en posición" de decirle a la OPEP qué debe o puede hacer

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al Falih. Credito: Reuters / RT

6 Dic. 2018 - Estados Unidos no debe tratar de dictar una política a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha declarado el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al Falih, antes de la reunión de la OPEP, que se celebra este jueves en Viena (Austria).



"No necesitamos el permiso de nadie para reducir [la producción de crudo]", cita al ministro la agencia AFP.



Asimismo, el funcionario saudita ha agregado que Estados Unidos "no está en posición de decirnos qué hacer". Al Falih han hecho estas declaraciones un día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, instara al organismo internacional a mantener los grifos abiertos para bajar los precios.



Al mismo tiempo el ministro saudita precisó que la decisión sobre una reducción conjunta de la producción de petróleo por parte de los países miembros de la OPEP y sus socios aún no ha sido tomada.



Actualmente se están considerando las opciones de reducir la producción de crudo dentro de la OPEP+ en un rango de 0,5 millones a 2 millones de barriles por día, especificó el ministro, agregando que, en su opinión, una disminución de 1 millón de barriles por día sería una buena solución del problema.