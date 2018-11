Rafael Quiroz: "Si no quieren devolver el oro a Venezuela, ¿por qué tenemos que darle a BP nuestro gas?"

28 Nov. 2018 - El Ministerio del Petróleo de Venezuela posiblemente rechazó la oferta de la British Petroleum (BP) de adquirir la participación de la francesa Total en los yacimientos de gas natural de la frontera marítima con Trinidad y Tobago, revelaron fuentes del ministerio citadas por Reuters. ¿Qué hay de verdad en el choque entre Venezuela, BP y Total?



BP posee ya los derechos de explotación de los yacimientos de gas de la parte de Trinidad y Tobago, de modo que si Venezuela hubiese aceptado la oferta, la británica habría pasado a controlar ambos lados de la plataforma Deltana —al este de la costa venezolana y donde están ubicados los yacimientos—. Desde BP, prefieren guardar silencio.



"No es algo que vayamos a comentar. No comentamos ni confirmamos rumores", han lamentado fuentes de British Petroleum a Sputnik. Desde la empresa sí reconocen estar al tanto de dichos rumores, publicados por varios medios de comunicación, e insisten en que las fuentes de las que estos rumores han surgido —cinco personas del Ministerio del Petróleo de Venezuela, recuerdan desde BP— son anónimas. "Nos abstenemos de comentar nada", han sentenciado.



Desde Total también se negaron a hacer a Sputnik ningún comentario sobre el tema. La francesa controla el 49% del área y, el 51% restante, la noruega Equinor, especifica Reuters.



Por su parte, una fuente del Ministerio del Petróleo de Venezuela prefirió analizar las razones que decantaron la balanza en contra de BP antes de hacer alguna declaración a Sputnik.



¿Total, con ganas de irse?



La empresa Total controla a día de hoy, también, el Campo Petrocedeño. El campo, cercano a la frontera con Trinidad y Tobago y cuyo 30% pertenece a la francesa, produce a día de hoy un 40% menos de petróleo. "Ese campo ya está vacío y no dio los resultados esperados", ha revelado a Sputnik una fuente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).



Debido a que los proyectos de recuperación mejorada de hidrocarburos van por el mismo camino, "es probable que Total esté queriendo salir de Venezuela", señala la misma fuente. A eso se añade que, a día de hoy, la plataforma Deltana está inactiva. Total probablemente quiso vender a BP su participación para tener las manos libres. Habían estado esperando durante todo este tiempo a que el Gobierno venezolano resolviese la oferta británica a su favor.



Desde el Ministerio del Petróleo de Venezuela arguyen que la oferta fue rechazada porque las reservas de gas de la zona se deben volver a calcular. El Gobierno venezolano, según señala Reuters, utiliza a menudo ese argumento para rechazar otras ofertas transnacionales.



Dennos nuestro oro y tendrán nuestro gas



Rafael Quiroz Serrano, economista y jefe de la Cátedra de Economía y Política Petrolera de la Universidad Central de Venezuela, explica a Sputnik que es poco probable que la necesidad de recalcular el volumen de gas de la plataforma haya sido el detonante real de haber rechazado la oferta de BP y, también, que se trate de la excusa con la que el Gobierno venezolano se suele negar a que otras compañías estén presentes en la nación.



"Si usted dijera que el Gobierno ha sido celoso con el tratamiento de las transnacionales y que no le ha dado paso a las transnacionales, todo bien. Pero es que nosotros tenemos enlazadas 28 empresas transnacionales y ahora se van a dar concesiones y contratos a siete empresas más [para explotar] pozos maduros y marginales. En total, 35 empresas, cada una más grande que la otra", ha recordado.

Más plausible resulta que Venezuela haya querido recordar al Reino Unido que a principios de noviembre se negó a devolverle sus reservas de oro, en manos del Banco de Inglaterra y valoradas en 550 millones de dólares.



"Eso me suena más razonable", ha dicho. Ha querido recordar que en el comercio internacional "existe una regla de oro" que condiciona las relaciones internacionales: la reciprocidad. "Si ustedes no nos quieren devolver el oro que hay ahí por la razón que sea, entonces ¿por qué tenemos que darles nosotros nuestro gas?", se pregunta.