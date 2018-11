Sindicato de Corpoelec asegura que el sistema eléctrico nacional está colapsado totalmente

Oswaldo Méndez, Secretario General de Trabajadores de Corpoelec Credito: Captura

26-11-18.-El Secretario General de Trabajadores de Corpoelec, Oswaldo Méndez dijo durante una entrevista en Globovisión que existe un colapso dentro de la industria eléctrica.



"Hemos venido denunciando la falta de inversión, por parte del Estado, lo que es la falta de mantenimiento correctivo (...) la diáspora en los trabajadores es un hecho, no se escapa este sector de la realidad" declaró.



Asimismo expresó mque los trabajadores de la empresa del Estado han salido a la calle para solicitar reivindicaciones salariales.



Aseguró que entrenar un despachador de carga quien es el que opera los circuitos necesita por lo menos dos años de entrenamiento, siendo este personal mal pagado. Agregó que los trabajadores técnicos con 25 años de experiencia cobraran al rededor de 500 a 800 bs soberanos la semana.



"Trabajadores que la laboran 24 horas cobran 1100 bs Soberanos a la semana, esto ha generado que los trabajadores se vayan"



Denunció la mala gestión por parte del Gobierno nacional al no hacer inversión en la empresa eléctrica, al tiempo que agrega ser imposible continuar operando como se está haciendo en estos momentos. "Se necesita motivar al personal, y hacer una política para que el trabajador se quede y no se vaya, incluso hay una circular de la empresa que dice que los trabajadores que renunciaron pues los quieren volver a captar, pero como vuelven si tenemos un HCM de 1200 Bs.S, en una empresa de riesgo 4".



Agregó que en Barquisimeto y el estado Zulia se han visto afectado tanto por la diáspora de los trabajadores dentro de la empresa del Estado, como también por la delincuencia.