Rafael Ramírez sobre creación de Corporación de Energética en sustitución de Pdvsa: "Es renunciar a nuestra condición de país petrolero"

24-10-18.-El ex-ministro de Energía y ex-presidente de Pdvsa por 12 años, Rafael Ramírez, opinó sobre la propuesta que está en mesa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre la creación de una corporación de energía que sustituya a la actual Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según reseña Panorama Digital.



“Es una propuesta muy irresponsable, es una fantasía creer que esa es una manera de evadir las deudas de Pdvsa, primero que es algo deshonesto, es como hacer trampa, si Pdvsa tiene una deuda tiene que honrarla, siempre lo hemos hecho (…)”.



En su opinión, “nadie va a aceptar que el mismo propietario, la República, deje atrás todos sus compromisos, hay una responsabilidad solidaria con la empresa y todas sus deudas, para sencillamente utilizar los mismos activos, pero con otro nombre, es un concepto loco e irresponsable y muy pero muy peligroso”, dijo a este medio.



Agrega Ramírez: “Este señor que hace esta propuesta tiene un arroz con mango en la cabeza, dice que debemos dejar la visión petrolera por una visión energética, global, no, ese es el discurso de los países consumidores, la Corporación Energética Global era lo que quería hacer Luis Giusti, nos quieren hacer renunciar al concepto de que el petróleo es un recurso natural está atado a la soberanía, es del territorio, y el petróleo tiene una política distinta, tiene una organización distinta, que es la Opep, tiene una legislación, todo es distinto, no es lo mismo una empresa eléctrica que una empresa petrolera”.



Sostiene: “Qué estarán pensando nuestros socios, los miembros de la Opep cuando ven una declaración como esta. Pero además, lo que promete este señor es que se van a arreglar todos los problemas energéticos porque nos vamos a unir a Corpoelec, quién será el nuevo presidente de la Corporación Venezolana Energética: Motta o Quevedo, los dos tienen convertidas las empresas en unos desastres, Corpoelec es un desastre de gestión de empresa”.



Se pregunta el exministro: “¿Qué se hará con la legislación si se unifican los dos negocios, el eléctrico y el petrolero, con el régimen fiscal, lo va a cambiar todo?, porque es una corporación energética, eso es renunciar a nuestra condición de país petrolero, tenemos que reconocernos como un país petrolero, el hecho de que Maduro no haya sido capaz de administrar Pdvsa no quiere decir que dejamos de ser un país petrolero, lo que hay que hacer es cambiar de administrador, seremos un país petrolero por 300 años más, tenemos la reserva más grande del mundo de crudo", indicó.