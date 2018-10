Reportan apagones en varios sectores del Municipio Libertador

Credito: Archivo

13-10-18.-La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó que los sectores La Pastora, Campo Alegre, Lidice, Cotiza y Diego Lozada no contarán con el servicio de energía durante gran parte de este sábado, debido a que realizan trabajos de recuperación en los circuitos Pineda y Parroquia Altagracia para mejorar la calidad del servicio.



La compañía señaló que en el Municipio Sucre, en los sectores La Dolorita y Urbina hubo corte del sistema eléctrico para realizar trabajos en los circuitos Hoyo las Tapias y La Urbina. Aproximadamente a las 10:00 am fue restablecida la electricidad en el municipio.



Desde la madrugada de este sábado, habitantes de La Pastora reportaron múltiples apagones en la parroquia a través de la red social Twitter.



Según los reportes el servicio eléctrico comenzó a fallar desde las 2:00 am en los sectores Esquina de Portillo, Camino de los Españoles y Puerta de Caracas. Los usuarios reportaron que a las diez de la mañana continúan sin luz.