Este viernes 12 y domingo 14 habrá restricción del servicio eléctrico en Margarita

12 de octubre de 2018.- Este viernes 12 y domingo 14 habrá restricción del servicio eléctrico en varios sectores de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, por mejoras y mantenimientos en las subestaciones Conejeros, Aricagua y Pampatar, así lo informó este jueves la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).



De acuerdo a un comunicado, personal de Corpoelec ejecutará un mantenimiento en la subestación Conejeros, parroquia Porlamar, para corregir un punto caliente en el D-280. Con esta acción también habrá suspensión eléctrica en otras localidades colindantes con el municipio Mariño, y en ese orden, el corte se realizará desde 6:00 a.m. hasta 7:00 a.m de este viernes.



Los sectores en lo que se aplicará la parada en el servicio, serán: Ciudad Cartón, calle San Nicolás, Los Cocos, Avenida Santiago Mariño Del Valle del Espíritu Santo, Alcaldía de García, Conuco Largo, Cemex Venezuela, Almacenadora Margarita, PDVAL, Incemar, Urbanización Cerro Colorado, estadio Nueva Esparta, Unimar, Las Piedras, La Sierra, Centro Médico El Valle, estación de servicio Guatamare, La Comarca, Universidad de Oriente, La Curva, Bombeo de Guatamare, estación de servicio Matasiete, La Guarina, calle Los Caraballos, entre otras comunidades y grandes locales comerciales.



Asimismo, la institución intervendrá el domingo 14, en la subestación Acarigua, así como en los circuitos uno y dos de Pampatar, para el mantenimiento de seccionadores y siembra de dos postes de 40 pies, estos últimos en subestación Pampatar.



Al respecto, los sectores para los cuales se establecieron cortes son: calle Joaquín Maneiro, calle La Marina, calle 3 de Mayo, Apostadero, Barrio Pescadores, sector Polanco, calle Antonio Díaz, Independencia, Manuel Piar, Mega Mercal, avenida El Cristo, La Caranta, y otros, todos estos en el municipio Maneiro, desde 6:00 a.m. hasta 10:00 a.m.



Por otra parte, en la jurisdicción Antolín del Campo, realizarán trabajos para completar aceite en la subestación Aricagua, por lo que quedarán sin servicio desde 7:00 a.m. hasta 10:00 a.m, los sectores: avenida 31 de Julio, Curva El Gallo, CDI El Tirano, El Tirano, Medicatura, La Uva, Loma de Guerra, calle Los Primos, Paraguachí, Hesperia Playa El Agua, Playa Parguito, Sector Pozo de Agua, CRI Manzanillo, Cimarrón, La Mira, Aricagua, El Toco, El Coco, Los Mereyes, Viento Fresco, Manzanillo, Porto Fino, Puerto Real, La Guacamaya, El Refugio Tropical, y otros.



La institución resaltó que los usuarios y usuarias tienen a su disposición diversos canales electrónicos para reportar cualquier inconveniente y hacer llegar sus inquietudes.



En este particular, el boletín detalla que pueden comunicarse con la corporación a través del portal web www.corpoelec.gob.ve, @corpoelecinfo, @corpoelecNE y Corpoelec Nueva Esparta, en las plataformas Twitter y Facebook, respectivamente.



