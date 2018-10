Mendoza Potellá: Para rescatar producción de Pdvsa hay que olvidarse de Faja del Orinoco

La recuperación de la producción petrolera "debe darse en los campos convencionales del Zulia y el norte de Monagas y Anzoátegui", señala el economista y experto petrolero

05/10.- No le quita el sueño si entre los adalides de la Faja del Orinoco cae mal su prédica de abandonar los proyectos que desarrolla Pdvsa en esta entraña de crudos pesados y extrapesados. Para Carlos Mendoza Potellá es más importante que en Venezuela se pueda debatir, sin complejos, sobre la Faja del Orinoco y el viraje para la república que implicaría dejarla tal como está.

El economista y experto petrolero participó, el pasado jueves 10 de mayo, en el foro "La recuperación de Pdvsa y el futuro del petróleo venezolano", celebrado en Caracas y organizado por el Observatorio de Economía del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis). En ese momento no se conocían los datos más reciente de la caída en la producción petrolera venezolana, suministrados este lunes 14 de mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En conversación con Contrapunto, Mendoza Potellá renovó sus críticas a la Faja del Orinoco y recomendó a la gerencia de la industria concentrarse en los campos convencionales.

—Profesor, usted es muy crítico con el proyecto de la faja, ¿pero eso implicaría cambiar la estrategia de Pdvsa?

—Totalmente. Esa es una decisión que hay que tomar inmediatamente. Tenemos que cambiar ahora. Nosotros todavía tenemos en el lago de Maracaibo 10 campos con más reservas que Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

—¿Que implicaría cambiar esa estrategia?

—Tendríamos que paralizar todo. Mantener lo que tenemos y detener las inversiones, cero desarrollo de nuevos proyectos, cero compra de mejoradores, cero inversiones de Bielorrusia, Vietnam u otros países.

—¿Este es un problema de dinero? ¿No es viable por problemas de dinero?

—No es viable porque los costos son gigantescos. Un mejorador de 200 mil barriles cuesta 50 mil millones de dólares y nadie va a invertir. Es un problema de factibilidad. Si tú le dices a la Shell, a la Exxon o a cualquier empresa que va a ganar 100% aun así no van a instalar ese mejorador.

—¿Quiere decir que Chávez se equivocó?

—Se equivocaron sus asesores. Fue una estrategia equivocada que viene desde el año 1983 cuando comenzó el megaproyecto de la faja. Ellos hicieron un escenario según el cual los precios, que en ese momento estaban en 10 dólares, iban a llegar en el 2000 a 56 dólares. Hicieron un plan de inversión de 20 años para 100 mil millones de dólares anuales que el entonces presidente de Lagoven presentó ante ejecutivos petroleros.

—¿Fue una vieja estrategia que se retomó?

—Sí. Se retomó en 2005 y fue un error.

—¿Qué hacemos entonces con lo que tenemos allí?

—Desarrollarlo, pero sin crear nuevos proyectos.

—¿Es un error pensar que la recuperación de Pdvsa pasa por la Faja?

—Sí. La recuperación debe darse en los campos convencionales del Zulia y el norte de Monagas y Anzoátegui. Nosotros tenemos 37 mil pozos en capacidad de producir, de los cuales solo están operativos 14 mil. Tenemos 13 mil pozos cerrados sin producir.

—¿Eso nos permitiría una recuperación inmediata, aunque pequeña?

—No inmediata, no hay soluciones mágicas. La recuperación llevaría por lo menos 5 o 7 años. Estamos en una crisis espantosa y vamos a seguir así por unos años más.

—Es decir, ¿si iniciamos hoy la recuperación veríamos resultados en siete años? Y si no se hace, ¿eso implicaría la desaparición de Pdvsa?

—No. Pdvsa no va a desaparecer porque tiene un patrimonio gigantesco. Puede desaparecer como entidad, pero la nación no. Tenemos que entender que no se trata de Pdvsa; se trata de la nación venezolana que tiene una operadora que se llama Pdvsa.

—¿Qué pasa con los socios del gobierno, como China y Rusia?

—Ellos están comprando petróleo venezolano y participando en algunas empresas, y van a continuar así. China e India se están convirtiendo en nuestros principales consumidores. Cuando dicen que Colombia le ganó a Venezuela en producción petrolera es un error. Venezuela ha disminuido sus ventas de petróleo a Estados Unidos por cuestiones estratégicas, sabiendo que tiene un enemigo en los EEUU desde la gestión Obama que nos considera una amenaza.

—¿Considera que esa diversificación es una estrategia correcta?

—Sí. Es necesaria la inversión de esos países, y no solo de ellos, sino de empresas como Exxon Mobil, British, Shell o Chevron que ya está aquí.

—¿Pero están disminuidas por el problema de las contratistas?

—Si están disminuidas, pero tenemos otra estrategia olvidada: el gas natural, que es el futuro.

—¿Usted llamaría a retomar esos proyectos como el del estado Sucre?

-No el de Sucre, que es un proyecto de megalomanía. Sería desarrollar proyectos de producción de gas a escala nacional y para la exportación. Nosotros somos el sexto país en reservas de gas del mundo. Argelia, que es el octavo, tiene todo el país gasificado, mientras nosotros aquí seguimos con bombonas. Estamos utilizando el gas de las refinerías y no el de los yacimientos.

—¿Y tenemos como desarrollar esos yacimientos?

—Claro, pero necesitamos inversión extranjera.