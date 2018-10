Paralización de muelle sur de Jose afecta exportaciones de Pdvsa

Credito: Archivo

04-10-18.-Las exportaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se vieron afectadas en el mes de septiembre por el cierre temporal del muelle sur de Jose, luego de un accidente con un tanquero a finales de agosto.



Las reparaciones se han atrasado y el terminal no estará listo sino hasta mediados de noviembre, dijo a la agencia Argus una fuente del Ministerio de Petróleo, que atribuyó a las sanciones de Estados Unidos las dificultades para completar el proceso.



“Los bancos internacionales no aceptan el dinero de Pdvsa y no otorgan créditos debido a las sanciones de Estados Unidos”, dijo el funcionario.



El cierre del muelle redujo las exportaciones de Pdvsa en septiembre hasta en 160.000 barriles diarios, según la información obtenida por Argus que agrega que las entregas a los principales clientes, incluidos Rosneft, Chevron y Valero, se vieron interrumpidas, lo que perjudicó el flujo de efectivo de Pdvsa el mes pasado a pesar de los precios promedio de exportación más altos.



Pdvsa había dicho que las reparaciones del puerto terminarían a finales de septiembre.

