Amanecidos: Zulianos continúan calvario por falla eléctrica este martes

04-09-18.-El calvario continúa. Diversos sectores de la ciudad permanecen sin luz desde la falla ocurrida este domingo en horas de la tarde. Aunque algunas zonas de la ciudad ya reciben el servicio eléctrico y otros han reportado tener energía de forma intermitente, hay sectores que aún esperan que se restituya el fluido eléctrico.



El usuario Gianni Tavolieri aseguró en zonas cercanas al Hospital Militar no hay electricidad. Igualmente, Yarima Raga manifestó que luego de tener servicio en San Jacinto desde las 10:00 de la noche de este lunes hasta las 04:00 de la madrugada de este martes, la electricidad todavía no se restablece.



Mayari Paz, habitante del municipio San Francisco, denunció no tener luz en El Soler. Otro usuario agregó que en el sector Pomona se restableció la electricidad a las 06:00 de la mañana de este martes.



Este domingo se produjo un apagón general en el estado Zulia. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó que lo que lo produjo fue un "evento ocurrido en la línea 2, de 400kv, Tablazo -Cuatricentenario".

