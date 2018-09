Otra noche sin descanso: Marabinos pasaron hasta 17 horas sin luz desde este domingo

Credito: Archivo

03-09-18.-Tras la falla ocurrida en la línea 2, de 400kv, en el Tablazo - Cuatricentenario, los marabinos reportaron una jornada de hasta 17 horas continuas sin energía eléctrica desde este domingo 2 de septiembre hasta la mañana de este lunes.



El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó este domingo, en horas de la tarde, que lo que produjo el apagón general en estado Zulia fue un "evento ocurrido en la línea 2, de 400kv, Tablazo -Cuatricentenario".



"Me informan que por un evento ocurrido en la línea 2 de 400kv (cable seccionado o puente partido) Tablazo -Cuatricentenario, hay interrupción del servicio eléctrico (500MW) en varios municipios del Zulia. Personal de CORPOELEC se dirige al sitio para verificar y reparar falla", manifestó en su cuenta Twitter: @lmottad.



Sectores como Primero de Mayo, El Pinar, La Victoria, Sol Amado y 18 de Octubre fueron afectados por el hecho, igualmente otros municipios zulianos como San Francisco y Machiques.



A través de Twitter, los ciudadanos manifestaron sus molestias por la falta del servicio eléctrico y reportaron, además, la caída de las señales telefónicas.



@yecedesilva : 7:31 de la mañana del #3Sep Maracaibo lleva 18 horas sin luz. No hay señales de que estén arreglando la falla, ni de que esto no se vuelva a presentar.



@legela: Más de 17 horas sin luz urbanización El Pinar, Maracaibo, esto no se soporta, no aguantamos, no dormimos.



@ioseph24: Sin luz desde la 1:30 p.m. de ayer. Esta ciudad está en el olvido: sin agua, sin Cantv, sin señal de celular, sin comida, sin efectivo, sin transporte público.

