EEUU: Juez autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo

24-08-18.-El juez federal de distrito, Leonard Stark, en el estado de Delaware, otorgó el jueves una orden de confiscación a Crystallex International Corp en acciones de Citgo Holding, que posee una refinería de crudo con sede en Estados Unidos controlada por la estatal petrolera, reseña el diario estadounidense Wall Street Jornal.



Stark también aplazó temporalmente la aplicación de la orden para darle a otras partes la oportunidad de opinar, incluidas posibles apelaciones.



El juez decidió el 9 de agosto que los activos de Citgo Holding podían ser confiscados. PDVSA dijo que apelaría esa decisión. compañías también pueden reclamar los activos, y la emisión de la orden no significa que Crystallex asumirá el control de Citgo o la operación de sus refinerías.



El miércoles, abogados de Rosneft Trading SA ROSN.MM , una unidad de la petrolera más grande de Rusia, que posee una participación de un 49,9 por ciento en Citgo Holding, presentaron una carta solicitando una audiencia sobre cómo "estructurar un proceso sólido de tasación y venta" para los papeles.



Los abogados de Crystallex y Rosneft no respondieron de inmediato el jueves las solicitudes de comentarios.



Crystallex busca cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares tras una disputa de una década, luego de que su operación de oro en el país sudamericano fue nacionalizada en el 2008 bajo el entonces presidente Hugo Chávez.



El Gobierno venezolano tiene pocos activos extraterritoriales, lo que ha alentado a sus acreedores a considerar formas de buscar compensaciones a través de Citgo, con sede en Houston.



Stark dijo que PDVSA debería presentar una moción y pagar una fianza si quiere evitar que Crystallex haga cumplir la orden, pero aún puede apelar si pierde la moción o no puede cancelar la fianza.